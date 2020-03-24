الوكالة الوطنية للإعلام

شبيب ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في بيروت

عقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة مدينة بيروت اجتماعاً برئاسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب لمتابعة الإجراءات التطبيقية والتدابير الاحترازية المتخذة، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وبناء على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا. وقرر المجلس تأكيد "منع تنقل المواطنين، إلا للضرورة القصوى، ووضع جدول مفصل بفئات المؤسسات العاملة في ظل التعبئة العامة وساعات عملها ووسائل الحماية المفروضة".

وكالة الأناضول

تونس.. تعزيز انتشار الجيش بالشوارع لتطبيق الحجر الصحي الشامل

أعلنت الرئاسة التونسية، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا. وقال البيان: "بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم نشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية، مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن".

وكالة فرنس برس

نيويورك بؤرة وباء كورونا في الولايات المتحدة تطالب باجراءات عزل على المستوى الوطني

دعت سلطات نيويورك التي باتت بؤرة وباء كورونا المستجد في الولايات المتحدة والتي قارنها مسؤول فدرالي بايطاليا، الرئيس الأميركي إلى فرض اجراءات عزل إلزامية على المستوى الوطني وأن يأمر القطاع الخاص بصنع أقنعة واقية وأجهزة تنفس بشكل عاجل. وأصبحت أكبر مدينة أميركية، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي تعد 8,6 ملايين نسمة والمعروفة باكتظاظها، تعد أكثر من 12 ألف حالة، أي ثلث الحالات المسجلة تقريباً في الولايات المتحدة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا ترسل الطائرة الـ13 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل-76" أقلعت إلى إيطاليا وعلى متنها أفراد عسكريون ومعدات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان للوزارة: "بهدف مساعدة الجمهورية الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، أقلعت من مطار تشكالوفسكي الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل 76" على متنها عسكريون روس ومعدات خاصة".