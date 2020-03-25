TL

فيما تخطى التزام المواطن اللبناني حال التعبئة العامة والامتناع عن التجول نسبة ال85 في المئة في مواجهة كورونا.سجلت في الساعات الست والثلاثين الماضية أربع وستون إصابة بفيروس "كورونا" ما يجعل عدد الإصابات في لبنان ثلاثمئة وثلاثين حالة، مع العلم بشفاء ثلاث حالات، في وقت تواصل القوى الأمنية اتخاذ التدابير الصارمة تنفيذا لقرارات الحكومة التي تلزم ‏الحجر المنزلي وتمنع التجمعات والتقيد بكل ما يساهم في الحد من انتشار هذا الوباء.

المنار

ما زال فايروس كورونا يتحكم بالعالم ومصيره، وما زالت المساعي الدولية غير متكافئة مع قدرة هذا الوباء الذي سجل اليوم مئة الف اصابة جديدة..

في جديد التقديرات ان الولايات المتحدة الامريكية تتحول بؤرة لتفشي المرض، وان واقع ادارتها بالتعاطي مع كورونا محط انتقاد داخلي ودولي، فيما تقديرات وزارة حربها ان الواقع الحالي سيمتد من شهرين الى ثلاثة على الاقل داخل البلاد، وأن انهيارات اجتماعية ستصيب العديد من دول العالم التي تعتبر الاكثر اصابة بالوباء..

nbn

سبع وثلاثون إصابة جديدة بفيروس كورونا افرج عن رقمها اليوم لترتفع الحصيلة في لبنان إلى ثلاثمئة وأربع.

هي حصيلة ربما كانت لتكون أكبر لولا التدابير المتخذة على المستويات الحكومية والحزبية والبلدية والأمنية والأهلية وكلها تصب في هدف واحد (خليك بالبيت) لأن البديل هو الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الإنتشار الواسع والكارثة الصحية.

mtv

37 اصابة جديدة بالكورونا اليوم، الرقم يحمل على القلق، لكن لا على الخوف، مصدر القلق ان العدد اليومي يتزايد ويتثبت، ومصدر عدم الخوف ان الامور لا تزال تحت السيطرة، وان مصابين بدأوا يخرجون من المستشفيات الى البيوت، لكن هذا لا يكفي.

فحال التعبئة العامة تضعف يوما بعد يوم، لقد سلمنا مع الحكومة أنه لاضرورة، حتى الان على الاقل، لاعلان حال الطوارئ في البلاد، لكننا في المقابل لا نفهم سبب التهاون والتساهل في تطبيق حال التعبئة العامة.

NTV

وعلى رغم هذه الإنشغالا ، فإن مجلس الوزراء لم يهمل مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان أحد نجوم جلسة مجلس الوزراء اليوم.

OTV

حولت العولمة الكرة الارضية في عقدين الى قرية صغيرة، وحولت كورونا الارض في اسبوعين الى مقبرة كبيرة، جعلت الثورة الرقمية الانسان معادلة اصطناعية افتراضية وجعلت الكورونا الانسان ضحية فعلية واقعية، ازالت العولمة الحدود والفواصل والكيانات واقامت كورونا سدا عاليا وجدارا عازلا بين الدول والامم وداخل الاوطان، في قلب كل بيت وفي عقر كل دار وفي هيكل كل عائلة، فتحت العولمة الفضاء والهواء والارض والسماء وصورت للانسان وادخلت في روعه ان كل شيء مباح له وان كل مكان حق له.؟

LBC

لم يعد الرقم وجهة نظر على الإطلاق... كورونا لبنان بلغت اليوم 304 إصابات، وكورونا العالم لامست الإصابات الاربعمئة ألف ... في لبنان باتت الإجراءات محفوظة عن ظهر قلب: تعبئة عامة، حظر تجول طوعي، إجراءات خجولة لتسيير أمر المواطنين إنطلاقا من واقع" عين السلطة بصيرة واليد قصيرة"، فالمال غير موجود، وقد صرِف وهدر في زمن البحبوحة، والضائقة المالية كانت أحد أسباب ثورة 17 تشرين الأول التي علقت إثر كارثة كورونا بدءا من الحادي والعشرين من شباط الماضي .

الميادين

أعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أنه تم الإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحا أنه تم الإفراج عن هؤلاء ​السجناء​، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مبينا أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية ​الياباني توشيميتسو موتيجي، أن ​طوكيو​ ستفرض حظرا على دخول الأجانب من 18 دولة أوروبية و​إيران​ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. والدول الأوروبية هي أندورا و​النمسا​ و​بلجيكا​ و​الدنمارك​ و​إستونيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​ وليختنشتاين ولوكسمبورج و​مالطا​ و​موناكو​ و​هولندا​ و​النرويج​ و​سلوفينيا​ و​إسبانيا​ و​سويسرا​ و​الفاتيكان​.

العربية

أشار ​وزير المالية​ البحريني الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة في تصريح الى أن "​الحكومة البحرينية​ ستنفذ حزمة إجراءات مالية بقيمة 4.3 مليار دينار أو 11.41 مليار ​دولار​ بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم ​الاقتصاد​".