لبنان الحر

واكب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، عمل الاطباء والمسعفين ومتطوعي ​الصليب الاحمر اللبناني​، واطّلع على احوالهم وجهوزيتهم لمكافحة وباء "​كورونا​" العالمي، واستمع الى هواجسهم وطلباتهم، مشيدا بالعمل الذي يقوم به الجسم الطبي في لبنان والمتطوعون في الصليب الاحمر من اجل الانتصار على الوباء وتأمين سلامة اللبنانيين وصحتهم، وتوجهه اليهم قائلا: "أنتم اليوم مصدر الطمأنينة للبنانيين. ان جهودكم مقدسة لانكم تعطون من قلبكم، وتخاطرون بحياتكم، وهناك اليوم قلة فقط ممن يعرضون انفسهم للخطر مثلكم."

صوت لبنان

لفت امين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ الى ان "قرار حظر التجوّل كان ضروري وطالبنا به باكراً، واليوم المطلوب التشدّد بتطبيقه وما يُساعد على ذلك التعويض على عمّال "اليومي" في ​الشمال​"، مشيرا الى أن "هؤلاء فقدوا كل شئ حتى لقمة العيش، يواجهون ليس فقط ال​كورونا​ بل ايضاً ​الفقر​ والجوع".

radio orient

تسلّم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ من رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، شيكا بإسم الجمعية بقيمة 6 مليون ​دولار​ في اطار الحملة الوطنية لمكافحة كورونا.

اذاعة النور

رأى وزير الصناعة عماد حب الله أنه "علينا أن نطلع اللبنانيين ‏على افخاخ مشروع قانون الكابيتال كونترول"، معتبرا انه "يجب أن يكون همنا الأول والاخير وقف ‏الاستنسابية وإعطاء المودعين فرص متساوية لسحب ودائعهم دون إعطاء أصحاب الايداعات الكبيرة فرصة ‏على حساب اصحاب الإيداعات الصغيرة ودون شرعنة تسريب السيولة من خلال مشروع قانون الكابيتال ‏كونترول".‏

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، الى أن "​الدفاع المدني​ موجود بعدد كبير من المناطق، و​الشباب​ بيعرفوا منيح بلداتن وقراهن وقادرين يساعدوا أهلن بهل أيام الصعبة، لكن ليقدروا يقوموا بكامل واجباتهم هني كمان بحاجة ل​مساعدات​ من خلال تأمينلن معدات وألبسة وتجهيزات".