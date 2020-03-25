- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
واكب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عمل الاطباء والمسعفين ومتطوعي الصليب الاحمر اللبناني، واطّلع على احوالهم وجهوزيتهم لمكافحة وباء "كورونا" العالمي، واستمع الى هواجسهم وطلباتهم، مشيدا بالعمل الذي يقوم به الجسم الطبي في لبنان والمتطوعون في الصليب الاحمر من اجل الانتصار على الوباء وتأمين سلامة اللبنانيين وصحتهم، وتوجهه اليهم قائلا: "أنتم اليوم مصدر الطمأنينة للبنانيين. ان جهودكم مقدسة لانكم تعطون من قلبكم، وتخاطرون بحياتكم، وهناك اليوم قلة فقط ممن يعرضون انفسهم للخطر مثلكم."
صوت لبنان
لفت امين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم الى ان "قرار حظر التجوّل كان ضروري وطالبنا به باكراً، واليوم المطلوب التشدّد بتطبيقه وما يُساعد على ذلك التعويض على عمّال "اليومي" في الشمال"، مشيرا الى أن "هؤلاء فقدوا كل شئ حتى لقمة العيش، يواجهون ليس فقط الكورونا بل ايضاً الفقر والجوع".
radio orient
تسلّم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من رئيس جمعية المصارف سليم صفير، شيكا بإسم الجمعية بقيمة 6 مليون دولار في اطار الحملة الوطنية لمكافحة كورونا.
اذاعة النور
رأى وزير الصناعة عماد حب الله أنه "علينا أن نطلع اللبنانيين على افخاخ مشروع قانون الكابيتال كونترول"، معتبرا انه "يجب أن يكون همنا الأول والاخير وقف الاستنسابية وإعطاء المودعين فرص متساوية لسحب ودائعهم دون إعطاء أصحاب الايداعات الكبيرة فرصة على حساب اصحاب الإيداعات الصغيرة ودون شرعنة تسريب السيولة من خلال مشروع قانون الكابيتال كونترول".
صوت المدى
لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، الى أن "الدفاع المدني موجود بعدد كبير من المناطق، والشباب بيعرفوا منيح بلداتن وقراهن وقادرين يساعدوا أهلن بهل أيام الصعبة، لكن ليقدروا يقوموا بكامل واجباتهم هني كمان بحاجة لمساعدات من خلال تأمينلن معدات وألبسة وتجهيزات".