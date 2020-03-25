حذرت وزارة الدفاع الأميركية من انهيار اجتماعي في بعض دول العالم التي تعتبر الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى ذلك أفاد البنتاغون الثلاثاء بأن 174 جندياً أميركياً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل زيادة بـ 41 حالة عن الإثنين.

أجرت قوات مشاة البحرية الأميركية والقوات الإماراتة مناورة عسكرية شهدت محاكاة الإستيلاء على مدينة منرامية الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نظرت إليه إيران بارتياب، وقد تمت المناورة في قاعدة الحمرا الإماراتية – رغم تعليق مناورات أميركية في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك عبر جسر فيديو في القمة العاجلة لدول "G20" يوم 26آذار، لبحث الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المستوى العالمي.

قتل نحو 70 جندياً نيجيرياً على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه مسلحون في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلن الجيش ومصادر أمنية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن مسلحين ألقوا قنابل وأطلقوا نيران الرشاشات على حافلات كانت تقل جنوداً أثناء مرورها قرب قريو غورجي في ولاية يورنو الإثنين.

نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة في صفوف رؤساء البلديات المنتخبين عن "حزب الشعوب الديمقراطي" ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، وذلك بعد عزلهم من من مناصبهم وإبدالهم من خلال آخرين من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

قرر المجلس الوزاري في بروكسل توسيع نطاق مهمة البعثة العسكرية التابعةللاتحاد الأوروبي في مالي، والمخصصة لتدريب القوات في البلاد، لتشمل ايضاً تقديم المساعدة العسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس، وأيضاً القوات المسلحة الوطنية في دول منطقة الساحل، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وذلك من خلال المشورة العسكرية والتدريب والتوجيه.