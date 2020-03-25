الشرق/ألبير نجيم

علق على موضوع النموذج اللبناني السياسي والاقتصادي المترنح وقال إنه ما كان ينقصه إلا أزمة كورونا حتى يدخل مرحلة الحجر والنزاع، ولذلك اختارت بعض القوى السياسية والحزبية، تعبئة الفراغ الناجم عن عدم قدرة الدولة احتواء الموقف وعمدت إلى مساعدة المواطنين، ولذلك فإن الدعوة ملحة لتضافر جهود كل المكونات الحزبية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الإعلامية وغيرها، لمواجهة ما يعتري لبنان، وذلك بعيدا ما أمكن عن الانانية والمناطقية والطائفية والمذهبية.

الشرق/ سنا كجك

ناشدت الشعب اللبناني للبقاء في المنازل للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا وقالت: اعتبروا اننا في حالة حرب مع العدو الصهيوني وطائراته ستطال كل منطقة لبنانية، هل كنتم تتجرؤون على فتح نافذة؟؟ هل كان احدكم سيفكر ان يخرج للتنزه على الكورنيش البحري؟ ام انه كان سيختبئ مع عائلته في ملجأ او طابق ارضي؟؟ اعتبروا موضوع الكورونا على انه عدوان وهو اشد فتكا من العدوان الاسرائيلي لان عدونا نراه، بينما الكورونا فيروس متخفي غادر يتربص بنا جميعا! وأضافت، تخيّلوا يا جماعة "المستهترين " ان فرض حظر التجول كي لا تطالكم الصواريخ الاسرائيلية!

اللواء /حسين زلغوط

تساءل مستغرباً من تحوّل الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، أو الحد من انتشاره إلى مادة سجالية عند القوى السياسية، في الوقت الذي تؤكد فيه كل المعطيات أن رقعة انتشار هذا الوباء قابلة للتوسع في ظل مخاوف كبيرة من الوصول إلى مرحلة لا يعود باستطاعة الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها التعامل مع الحالات التي من الممكن أن يصيبها هذا الفيروس.

الجمهورية/جورج شاهين

تناول مقتل أنطوان الحايك في بلدة المية ومية، وقال لا تخفي مراجع سياسية وأمنية حجم المفاجأة التي تسبّب بها مقتل الحايك، في اعتباره أحد المعاونين لعامر الفاخوري، لعدم وجود اي سبب آخر يقود الى اغتياله. وهو امر عزّز الاقتناع بفقدان هيبة الدولة وفرض مراجعة شاملة للتعهدات والضمانات التي سمحت بإعادة المُبعدين والهاربين، بعدما أُقفلت ملفاتهم عبر القضاءين العسكري والعدلي.

نداء الوطن/ مريم سيف الدين

تحدثت عن وباء كورونا والطلاب اللبنانيين المحجورين في بلدان الاغتراب واللذين يناشدون الدولة العمل على إجلائهم للعودة إلى بلدهم، وقضاء هذه الفترة العصيبة بين أهلهم، والتخلص من الأعباء المالية الضخمة ومصاريف الاغتراب، وفيما هم يترقبون قرارات الحكومة على أمل أن تلتفت إليهم بسرعة، عرض وزير الخارجية ناصيف حتي أمام الحكومة، أمس، شؤون الطلاب المحجورين في غربتهم، فطلب رئيس الحكومة حسان دياب من الوزير حتي إعداد خطة تلحظ بعض التسهيلات النقدية لمساعدة هؤلاء.