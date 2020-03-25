The Wall Street Journal

ترامب يأمل في إعادة فتح الولايات المتحدة بحلول عيد الفصح على الرغم من التحذيرات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن بلاده ستنتصر على أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يأمل في حدوث ذلك بحلول عيد الفصح.

وأوضح ترامب أن القيود المفروضة والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

وأفاد في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "ستخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين.. ستخسر أشخاصًا.. سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف".

ولم يذكر الرئيس الأمريكي أي دليل يدعم هذا التأكيد.

Ynet NEWS

فرنسا الدولة الخامسة التي تبلغ عن أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 240 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2448 إصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد العام للمصابين بهذه العدوى في البلاد إلى 22304 حالات.

وأضاف سلمون أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت بواقع 240 حالة، ووصلت إلى 1100 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 860 الإثنين.

وتشير المعطيات الجديدة إلى استمرار تدهور أزمة فيروس كورونا في فرنسا، التي أصبحت، بعد حصيلة اليوم، الدولة الخامسة عالميًا من حيث عدد الوفيات جراء هذا الوباء.

روسيا اليوم

الملك سلمان يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث مكافحة أزمة كورونا

أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت الأمانة العامة السعودية للمجموعة بأن الرياض ستستضيف القمة الافتراضية لدول "G20" بعد غد الخميس للمضي قدمًا في "تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وأضافت الأمانة العامة السعودية أن القمة سيشارك فيها كذلك زعماء كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إضافة إلى الإمارات بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ستجري هذه القمة بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وسبق أن دعت السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، الأسبوع الماضي، زعماء "G20" للتحاور عبر جسر فيديو حول سبل مكافحة الجائحة وتداعياتها في ظل الانتقادات الموجهة إلى الدول الأعضاء بسبب "تقاعسها" في الاستجابة لهذه الأزمة العالمية.