الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس الاجتماع الاول للجنة الشأن الاجتماعي وتابع مع نجار والحسن وضع المطار

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية الاجتماع الأول للجنة الوزارية للشأن الاجتماعي وتم البحث في إطلاق العمل الخاص بالشؤون الاجتماعية للمواطنين، وكيفية مساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة الدقيقة والصعبة في ظل الاجراءات والتدابير الحكومية للوقائية من فيروس كورونا.

وكالة الأناضول

كورونا.. أردوغان يجتمع بقيادات "العدالة والتنمية" في إسطنبول

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع قيادات حزبه "العدالة والتنمية" بولاية إسطنبول، عبر دائرة تلفزيونية. شارك في الاجتماع المتلفز إلى جانب أردوغان، رئيس فرع الحزب بإسطنبول بيرم شن أوجاق، وأعضاء إدارة الفرع. وناقش أردوغان مع قيادات الحزب بإسطنبول، التدابير المتخذة في الولاية لمواجهة فيروس كورونا. وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل ألف و529 إصابة بكورونا، توفي منهم 37.

وكالة فرنس برس

الكونغرس الأميركي يبحث إمكانية التصويت عن بُعد بسبب مخاطر كورونا

أبدى عشرات البرلمانيين الأميركيين تأييدهم لفكرة تعديل النظام الداخلي للكونغرس لإجازة التصويت عن بُعد، في إجراء يتناقض مع قاعدة متّبعة منذ قرنين من الزمن ويرمي لتمكينهم من مواصلة عملهم التشريعي في ظل قيود الحجر الصحي والمخاطر الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة. وفي مجلس النواب وقّع 67 نائباً ديموقراطياً على عريضة تطالب بأن يُسمح خلال حالات الطوارئ الوطنية بتعليق العمل بالقاعدة القانونية المعمول بها منذ نحو 200 عام والتي تفرض على النواب أن يحضروا شخصياً إلى قاعة مجلس النواب لكي يتمكّنوا من المشاركة في أي عملية تصويت.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الحكومة الروسية تكلف وزارة النقل بتنظيم عودة المواطنين الروس من مصر

كلفت الحكومة الروسية، وزارة النقل بتنظيم عودة المواطنين الروس من مصر. وأعلنت وزارة النقل الروسية، أن رحلة لشركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أقلعت من موسكو إلى القاهرة لنقل المواطنين الروس. وحدّت روسيا وعدد من البلدان الأخرى على خلفية جائحة فيروس "كورونا" وبشكل كبير من الحركة الجوية، واضطرت شركات الطيران لإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، كما قامت بعض الدول بإغلاق الحدود، والآن تضطر الدول إلى إعادة مواطنيها إلى البلاد.