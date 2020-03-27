الديار24/3/2020

أومتيتي يسهل عودة نيمار لبرشلونة وتعطل مفاوضات عقد شتيغن

كشف تقرير صحفي إسباني، أنّ الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونه، قد يلعب دوراً في عودة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان إلى النادي الكاتالوني. ولعب نيمار بقميص البلوغرانا في الفترة من 2013 حتى 2017، قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان في صفقة بلغت 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا. وذكرت صحيفة " سبورت"، أنّ برشلونة يحاول إعادة نيمار منذ الصيف الماضي، موضحة أنّ البارسا قد يتحدّث مجدّداً مع إدارة باريس في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.