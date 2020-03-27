الجمهورية/ جوني منير

قال بأن الحكومة اللبنانية تقف أمام خمس أزمات خانقة: مالية، مصرفية، اقتصادية، صحية واجتماعية. والمساعدات الخارجية التي كانت رهن إشارة سياسية، باتت غير موجودة. ووباء كورونا يكاد يقضي على ما تبقّى من اقتصاد لبناني، ومعه تصبح الاصلاحات التي يحتاجها لبنان بخطر.

الجمهورية/عماد مرمل

تحدث عن وزير الداخلية العميد محمد فهمي الذي يتابع من مكتبه وعلى الأرض، مجريات التعبئة العامة ونسبة تقيّد الناس بها، وكذلك يواكب بعض الالتباسات التي ترافقها ويتدخّل شخصياً لمعالجتها، إذا اقتضت الضرورة. وقال بأن تولّي الوزير فهمي مسؤوليات وزارة الداخلية فرض عليه أن يتواجد على " الخطوط الأمامية " في المعركة ضد الكورونا، خصوصاً أنّ الأجهزة الامنية التي تتبع للوزارة، هي من الجهات الأساسية المعنية بفرض التعبئة العامة، ويحاول الأخير التوفيق بين مقتضيات التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة، الذي جرى تمديد مفاعليه أمس ، وبين الظروف الاقتصادية الصعبة، التي قد تدفع بعض المواطنين أحياناً إلى التجول بحثاً عن القوت اليومي.

اللواء/ رلى موفّق

تناولت موضوع الكورونا والمفاجأة التي أعلن عنها رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن خطة الحزب لمكافحة هذا الوباء والتي شكلت صدمة إيجابية في البيئة الشيعية، وفي مناطق نفوذه. وسعى صفي الدين إلى الإشارة للجهد المشترك بين الحزب وحركة أمل في مناطق انتشارهما للتأكيد على دور الثنائي الشيعي وتلازمهما كتلة متراصة، سياسياً وأمنياً وإدارياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً حيث الثقل البشري لهما. وقالت بأن الملفت كان أن يصدر بيان مشترك عن مكتب شؤون البلديات في الحزب والحركة ليزف إلى اللبنانيين قرار دفع مستحقات البلديات بناء لاتصالات أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزيري الداخلية والمالية.

الشرق/يحيى جابر

دعا اللبنانيين إلى تلبية نداء لبنان الوطن للجميع متكاتفين ومتضامنين، وذلك في ظل الإجراءات الميدانية الوقائية الطبية، المدعومة بتدابير امنية وعسكرية في المناطق اللبنانية كافة، حيث نرى أن العنوان الأبرز في هذه المرحلة والذي تردده جميع الأطراف هو: الالتزام التام بالبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلاّ للضرورات… خصوصا وأن اللبنانيين وسائر المقيمين أمام عدو لا يرحم، والمسؤولية في ذلك، ليست محصورة بفريق دون الآخر، او بمنطقة دون اخرى، أو حتى بالحكومة دون سائر الادارات والمؤسسات.

نداء الوطن/غادة حلاوي

قالت بأن فكرة الحكومة في مشروع "الكابيتال كونترول" انطلقت من تنظيم العلاقة بين المودع والمصارف، لا سيما بعد مترتبات السابع عشر من تشرين على أن يتضمن مقررات لها علاقة برؤوس الأموال الكبرى، حيث حاول وزير المال تمرير هذا المشروع بالتفاهم مع الرئيس بري لكن تقارير الخبراء الاقتصاديين نصحت الثنائي الشيعي بأن "الكابيتال كونترول" من شأنه أن يعمّق انعدام الثقة بين المودعين والمصارف. مضيفةً أن لبنان متجه للتنقيب عن النفط وستمنح الشركات فرصة الاستثمار في هذا المجال، فهل ستجرؤ أي شركة على فتح اعتماد لعملها بوجود الكابيتال كونترول ، فلذلك تم سحب المشروع من جدول أعمال مجلس الوزراء.