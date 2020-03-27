THE WALL STREET JOURNAL

الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات بشأن الفيروس بشكل يعيق عملية إنقاذ الاقتصاد العالمي

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ سلسلة من الاتصالات الهاتفية هذا الشهر، حيث اتصل بزعماء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا عارضاً عليهم تقديم الدعم في مجال تزويدهم بالأقنعة الطبية الواقية والمعدات الطبية الأخرى. إلا أن الرئيس الصيني لم يجرِ أي اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت آخر مرة تحدث فيها رئيسا أكبر اقتصادين في العالم في أوائل شباط عندما كان الفيروس يجتاح الصين وليس الولايات المتحدة. وتحدث الزعيمان عما إذا كانت الصين ستواصل شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأميركية كما تعهّدت في صفقة تجارية.

ومنذ ذاك الحين، تبادلت الحكومتان انتقادات لاذعة حول فيروس كورونا، مما ولّد انعدام الثقة الذي يقف الآن عائقاً في طريق إنقاذ الاقتصاد العالمي.

وقال مستشار حكومة بكين "كيف يمكن أن نكون متعاونين عندما تسمع رئيس الولايات المتحدة يشير إلى الوباء بأنه" الفيروس الصيني" طوال الوقت. ورد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن محاولات الصين للاشتباه في أن الفيروس قد نشأ في الولايات المتحدة هو اتهام "خطير ويؤدي إلى نتائج عكسية لجهود الإغاثة وهذه مسألة نتابعها عن كثب."

THE NEW YOURK TIMES

الولايات المتحدة تتهم الرئيس الفنزويلي مادورو في الولايات المتحدة بتجارة المخدرات

اتُهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة يوم الخميس بترأسه مؤامرة قائمة على ممارسة الأعمال الإرهابية من خلال الإتجار بالمخدرات حيث قال المدعون، إنه يواصل تزعم عصابة مخدرات عنيفة حتى بعد ترأسه فنزويلا.

اتهام رئيس دولة بتهم كهذه ليس بالأمر العادي ويشكّل تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترامب للضغط على الرئيس مادورو لترك منصبه بعد إعادة انتخابه عام 2018. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو، الذي قاد الاقتصاد الفنزويلي إلى حالة من الفوضى ما أدى إلى هجرة الملايين من الناس.

وقال وزير العدل الأميركي ويليام بار خلال إعلانه عن الاتهامات في مؤتمر صحفي مع رئيس إدارة مكافحة المخدرات وكبار المدعين الفيدراليين في ميامي ومانهاتن إن السيد مادورو وإدارته تطبعهما ممارسات الفساد والأعمال الإجرامية وهو متهم بتصدير مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

روسيا اليوم

ترامب يبلغ حكام الولايات بإجراءات جديدة تخصّ كورونا والتباعد الاجتماعي

أبلغ الرئیس الأميركي دونالد ترامب حكام الولایات بأن إدارته تستعد لإصدار إرشادات جدیدة بشأن التباعد الاجتماعي لاحتواء تفشي فیروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في رسالة وجھھا لحكام الولایات اليوم الخميس، إن قدرات الاختبارات الجدیدة الموسعة لرصد الإصابات بالفیروس ستسمح لإدارته بتحدید الولايات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وأضاف: "ستقود ھذه المعلومات الجدیدة المرحلة التالیة في حربنا ضد ھذا العدو غیر المرئي".

وتابع أن المبادئ التوجیھیة الجدیدة ستساعد حكام الولایات وصناع السیاسة المحلیین على اتخاذ قرارات بشأن "الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي الحالیة أو زیادتھا أو تقلیصھا بالإضافة إلى التدابیر الأخرى التي اتخذوھا".

وأكد الرئیس الأميركي أنه "لا تزال ھناك معركة طویلة قادمة لكن جھودنا تؤتي ثمارھا بالفعل".