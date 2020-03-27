الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء مدد إجراءات التعبئة حتى 12 نيسان الرئيس عون: لتجهيز المستشفيات الحكومية دياب: سنخصص 75 مليار ليرة لتأمين المساعدات

قرر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات الضرورية.

وكلف المجلس وزير المالية الدكتور غازي وزني، اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة، بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها ان تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو والأمين العام للناتو يجريان اتصالًا هاتفيًا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اتصالًا هاتفيًا الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن اتصالًا هاتفيًا جرى الخميس بين تشاووش أوغلو وستولتنبرغ، دون ذكر تفاصيل حول فحواه.

ويأتي الاتصال قبيل أسبوع من اجتماع وزراء خارجية الناتو المزمع إجراؤه عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وكان تشاووش أوغلو، أعلن خلال تصريحات صحفية الأربعاء، أنه يعتزم اجراء اتصال هاتفي مع ستولتنبرغ، قبيل اجتماع وزراء الخارجية. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع القادم عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكالة فرنس برس

ثماني دول تطلب من الأمم المتحدة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها

طلبت ثماني دول في حالة نزاع مع الولايات المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نُشرت الخميس، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي يقولون إنها تعيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريش "نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية لممارسة ضغط اقتصادي (...) من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".

والرسالة تحمل تاريخ الأربعاء ونشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على تويتر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: من المهم إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في أعمال قمة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا، إنه من الضروري إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات.

وقال بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا، اليوم الخميس: "لقد قيل الكثير الآن عن الحاجة إلى توفير سلاسل الإمداد. وهذا أمر هام بالطبع، ولكن هناك أمر ليس بأقل أهمية، أثناء الأزمة، ألا وهو إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء اللازمة للإمدادات المتبادلة من الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا، بعيداً عن الحروب التجارية والعقوبات".

كما أكد بوتين في كلمته على ضرورة حظر القيود على السلع والمعاملات المالية على خلفية وباء كورونا المستجد لأنها قضية إنسانية "من الناحية المثالية، يجب علينا فرض حظر مشترك على القيود المفروضة على السلع الأساسية، وكذلك على المعاملات المالية لشراءها.