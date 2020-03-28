TL

في آخر حصيلة لعدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تجاوزت النصف مليون مصاب في حين تخطى عدد الوفيات ال 20 ألفا وأن "أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الفيروس.

المنار

لبنان في اقفال تام، والتجربة جديرة بالالتزام.. فالقرار هو المسار الالزامي المتاح للحد من انتشار وباء كورونا الذي سجل اليوم حالة وفاة سابعة، ورفع عداد الاصابات الى ثلاثمئة واحدى وتسعين اصابة ..

ولن يسع المواطنين سوى الالتزام، والاستجابة لقرار ملازمة المنازل الذي سيسهر على تنفيذه الجيش والقوى الامنية والشرطة البلدية، من السابعة مساء من كل يوم وحتى الخامسة صباحا، فالوضع لم يعد يحتمل ترف التفلت او التهاون من اي كان.

nbn

في إطار المتابعة الحكومية لإجراءات الاستشفاء من فيروس كورونا تفقد رئيس الحكومة حسان دياب مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي ومن هناك كانت له جملة مواقف.

mtv

الأزمات تتصاعد لكن الحكومة تسلك دربا انحداريا معاكسا، افقدها زمام المبادرة، فإذ بها تحولت سريعا الى جزء من الأزمة بدلا من أن تكون هي رافعة الحل وقاطرته. هذا المنحى هو في جزء منه إرادي ارتضت الحكومة سلوكه اي أنها ارتضت التبعية الكاملة للطبقة الحاكمة فعندما اختلف أمراؤها خرجت هي من الخدمة.

NTV

عداد الفيروس في لبنان سجل اليوم زيادة ثلاث وعشرين حالة جديدة ليصبح مجموع الحالات المصابة بالفيروس ثلاثمئة واحدى وتسعين حالة، كما سجلت حالة وفاة لمصاب في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيورس الجامعي.

OTV

المكابرة الصحية، يعيشها من لا يزال يستخف بالاجراءات، او يخفي المرض. المرض الذي لا يمكن ان يكون عيبا. فالعيب، كل العيب، هو في إخفائه، لأن في الامر ما يمكن أن يلحق ضررا بكثيرين، وهذه الحالة بالتحديد، ينبغي ان يتنبه لها جميع اللبنانيين اليوم، بعد تجربة سيئة حدثت في الايام الاخيرة... علما أن وزارة الصحة، التي يشكر لها جميع اللبنانيين ما تبذل من جهود، مطالبة بإبلاغ البلديات بالمصابين من ضمن نطاقها، لتتخذ ما يلزم من اجراءات.

LBC

لعل الخبر الأكثر وطأة هو أن اللقاح المنتظر للعلاج من الكورونا يحتاج على الاقل الى سنة أو سنة ونصف ليكون جاهزا بحسب مدير عام المنظمة العالمية.

الميادين

أكد السيد علي الخامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر بمناسبة بدء السنة الفارسية الجديدة، أن "العقوبات الأميركية جعلت الإيرانيين مكتفين ذاتياً"، ودعاهم إلى "الوحدة".

الجزيرة

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية". وأكد بن زايد، أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

العربية

أعلن الكرملين عن حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئاسة الروسية، مؤكداً أن عضو فريق العاملين المصاب لم يختلط بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث بإسم الكرملين، إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.