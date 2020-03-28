لبنان الحر

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة إلى عقد "جلسة إستثنائية اليوم قبل غد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في اماكن إنتشارهم في شتى اصقاع الارض وبعضها خال من المستشفيات ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية".

صوت لبنان

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، في مؤتمر صحافي عقده في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، انه حول إلى وزارة المالية كتاباً عن باقي فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى وسيقبضها كل العاملين آخر الشهر الحالي.

radio orient

صدر عن "تيار المستقبل" بيان قال فيه: "يمعن الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء لتحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتباراً من عام 1992 مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الأزمات في شتى المجالات. ومن يقرأ البيانات التي تصدر عن هؤلاء، يتوقع أن تصل بهم الأحوال إلى رمي وباء كورونا في أحضان التسعينات واتهام الادارة السياسية في ذاك الزمان بتصنيع الوباء وتخزينه إلى أن تحين لحظة استخدامه مع وصولهم إلى سدة الرئاسة.

اذاعة النور

علق النائب أنور الخليل على ما قاله وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي عن اعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، وقال: "أسعدت صباحاً وبعد، استمعت البارحة الى مقابلة معالي وزير الخارجية في برنامج "صار الوقت"، والمتعلق بعودة المغتربين اللبنانيين في الخارج. لم أكن مرتاحاً إلى طريقة التعاطي مع هذا الموضوع إذ أن الأمور تؤخذ وكأننا نتعاطى مع قضية عادية: دراسات، استشارة لجنة أو أكثر، تخوف من ان عددا من طالبي العودة قد يكونوا اصيبوا بالكورونا.!!

دولة الرئيس، إن عودتهم مطلب وطني ودستوري واخلاقي. هذه المقاربة كما وردت على لسان وزير الخارجية قد تؤدي حتما الى ضرر فادح لحياة كل لبناني عالق خارج البلاد.

صوت المدى

صدر عن "تكتل لبنان القوي" البيان الآتي: "تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون مكرر معجل موقع من عشرة نواب، يقضي بمنح مهلة 30 يوماً إضافية لتسديد كل الضرائب والرسوم اعتباراً من 23 آذار الجاري، واعفاء المواطنين من اي غرامات مترتبة عن أي تأخير، مع امكانية لتمديد مهلة مماثلة أو أكثر بناء على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء إذا اقتضت الظروف في البلاد ذلك.