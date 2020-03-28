أعلنت الولايات المتحدة عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين في بعثتها الدبلوماسية في العراق، بسبب الظروف الأمنية المعقدة وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأكد استمرار تعليق تقديم خدمات التأشيرات في السفارة والقنصلية، مشيراً إلى "محدودية قدرة" الحكومة الأمريكية على تقديم الخدمات الطارئة إلى مواطنيها المتواجدين في العراق في الظروف الحالية..

أعلنت الرئاسة الفرنسية تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد في 20 ك 2020، وهم يعملون في منظمة "اس او اس كريستيان دوريون" غير الحكومية ويعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها".

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدعم قوي من الحزبين، على قانون أطلق عليه "مبادرة الحماية والتعزيز الدولية لحلفاء تايوان" (TAIPEI)، يتعين بموجبه على الخارجية الأمريكية تقديم تقارير إلى الكونغرس حول الخطوات المتخذة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية لتايوان ويستوجب القانون على الولايات المتحدة تغيير طريقة التعامل مع الدول التي تقوض أمن تايوان أو اقتصادها.

شجبت الصين قانوناً أمريكياً جديداً يهدف إلى تعزيز الدور الدولي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، مشيرة إلى أنه يعرقل إقامة دول أخرى علاقات طبيعية مع بكين.

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، إن أوروبا تحتاج مبادرات جديدة، مشيراً إلى أن المقاربات القديمة يجب أن تسقط لأنها لم تنفع شيئاً مع الواقع الجديد.

شدد وزيرا خارجيتي روسيا والصين على أن "روسيا والصين تواصلان تطوير الشراكة الاستراتيجية وتتخذان مواقف موحدة تجاه القضايا الدولية وتعزيز التنسيق السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات موسكو وبكين في مجال الحفاظ على الأمن والسلام باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي".

صرح وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا، بأن الاتهام الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في تجارة المخدرات، دليل على "يأس النخبة" في واشنطن وأضاف أن قرار الإدارة الأمريكية تحديد مكافأة مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو يدل على "هاجس" واشنطن، وسببه رغبة الإدارة الأمريكية في "تحقيق المكاسب الانتخابية" في ولاية فلوريدا، حيث عدد كبير من الأمريكيين من أصول فنزويلية.

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إحباط محاولة لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة كراسنودار جنوبي البلاد وأفادت الهيئة بتوقيف مواطن روسي يبلغ 27 عاماً، تم العثور في سيارته على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وفي هاتفه النقال مراسلات مع عناصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.