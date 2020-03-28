الأخبار/ إيلي الفرزلي

أشار إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "في قفص الاتهام الحكومي" وقال: لم يسبق أن واجهت أي حكومة حاكمَ مصرف لبنان لكن موازين القوى تغيّرت، فالسياسة النقدية أثبتت فشلها، وكانت النتيجة انهياراً مالياً واقتصادياً لم يشهد لبنان مثيلاً له، وعندما قررت الحكومة وضع خطة إنقاذيه، اصطدمت برفض سلامة الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للمصرف المركزي. وتساءل هل ستتمكن لجنة التدقيق التي أقرّها مجلس الوزراء من كشف المستور؟ وختم قائلاً إن الأمر رهن بمدى جدية الحكومة، ومدى قدرتها على مواجهة سلامة.

الجمهورية/ فادي عبود

تناول موضوع ال haircut"" وقال: انّ المسّ بأموال المودعين تبعاته سيئة جداً على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي العام. وانّ الاموال الموجودة الآن في المصارف هي أموال نظيفة، أتى معظمها من عمل المغتربين في الخارج، وهي حصيلة تعبهم وجهدهم. أما الاموال المنهوبة، فلو كانت موجودة في المصارف اللبنانية، فالأكيد انّه تمّ تحويلها الى الخارج حين بدأت فكرة إقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين. ومن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تبدأ جدّياً بإظهار خطتها الكاملة أولاً، بما يتعلق بمراكز الهدر والفساد، وثانياً، المزيد من الشفافية بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

اللواء/ عمّار نعمة

قال إنه وعلى الرغم من أولوية مواجهة تفشي وباء كورونا في لبنان وهيمنة هذه القضية على القضايا الأخرى التي شغلت اللبنانيين في الماضي القريب، إلا أن كثيراً من اللبنانيين لا يزالون يطرحون أسئلة تتعلق بمصير البلاد كما بخياراتها التي لن تلبث بالحضور في المستقبل مهما كانت طويلة المدة التي ستتخذها مواجهة كورونا وتجاوز خطره.

اللواء/ منال زعيتر

تحت عنوان: "اهتزاز التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر" قالت زعيتر اليوم وبعد مرور اربعة عشر عاما، لا يبدو حزب الله مستعدا للتساهل وتقديم المزيد من التنازلات بعدما بات جليا وفقا لمقربين منه ان قضية تهريب العميل المجرم عامر الفاخوري غطاها التيار الوطني الحر بشكل مباشر او غير مباشر، وأضافت أن وللمرة الأولى منذ شباط ٢٠٠٦، تاريخ توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار، يضع الحزب هذا التفاهم تحت المجهر ويقول صراحة انه اصبح بحاجة الى "اعادة نظر"وأشارت إلى أنه ثمة من يردد في الحزب بان التيار برئاسة رئيسه جبران باسيل لم يعد يلتزم بالثوابت الاستراتيجية التي تم التفاهم على اساسها، والحزب "لا يناسبه وضع يده في يد اي طرف لا يلتزم بهذه الثوابت او يحيد عنها حتى لو كان الرئيس ميشال عون".

نداء الوطن/ عيسى يحيى

قال إن انتشار فيروس "كورونا" سرّع من وتيرة تحركات أهالي الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، وبدأت الاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بالعفو العام خوفاً من انتقال الفيروس إلى داخل السجون، وعلت الأصوات المطالبة بتنفيذ الوعود الانتخابية التي أطلقت في بعلبك الهرمل حيث كان مشروع العفو العام ضمن برامج مرشحي "حزب الله" وحركة أمل، ورغم التعبئة العامة المفروضة خرج المئات للمطالبة بالعفو العام، حيث شهد دوار دورس تجمعاً لأهالي الموقوفين إضافةً إلى حي الشراونة وبريتال وغيرها حيث قطعوا خلاله الطريق لساعة من الوقت وسط حضور كثيف للقوى الأمنية والجيش. وختم قائلاً إن أهالي الموقوفين من بعلبك الهرمل وغيرهم لا يتركون مناسبةً إلا ويطالبون فيها بإصدار العفو العام ليتنسى لهؤلاء العودة إلى حضن الدولة من جديد.