روسيا اليوم

الصحة الروسية تتوقع انحسار كورونا في البلاد حتى نهاية أبريل

صرح مسؤول في وزارة الصحة الروسية بأنه يتوقع انحسار رقعة انتشار فيروس كورونا في روسيا مع نهاية أبريل، أو مطلع مايو المقبلين. وقال كبير خبراء الأوبئة في الوزارة نيقولاي بريكو في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إن "الطريقة الأساسية لانتقال الفيروس هي عبر الرذاذ. يتراجع انتشار العدوى خلال الموسم الدافئ من السنة". وأشار إلى أن فيروس كورونا ينتشر بنفس طرق انتشار أي عدوى أخرى تطال الجهاز التنفسي.

روسيا اليوم

روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بشبهة كورونا

أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين في بيان لها، إن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصاً، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن. وأضاف البيان أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.