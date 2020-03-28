الوكالة الوطنية للإعلام

بري: لجلسة إستثنائية تعيد النظر في قضية المغتربين الراغبين في العودة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومة إلى عقد "جلسة إستثنائية اليوم قبل غد من أجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن إنتشارهم في شتى أصقاع الأرض وبعضها خال من المستشفيات ويفتقد لأبسط قواعد الرعاية الصحية".

وكالة فرنس برس

منوتشين يعد بدفع المساعدات النقدية بسرعة للأميركيين

تعهد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بإرسال الأموال النقدية بسرعة إلى الأميركيين كجزء من حزمة الإغاثة الضخمة البالغة 2,2 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كوفيد-19. ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على الإجراء في وقت لاحق، بمجرد أن يقره مجلس النواب. وتنص الخطة على دفع 1200 دولار للأميركيين الذين يقل دخلهم عن 75000 دولار في السنة، و500 دولار لكل طفل للمساعدة في دعم الأسر فيما يواجه الاقتصاد ركوداً وازدياداً هائلاً لأعداد العاطلين عن العمل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الأمريكية: مقدونيا الشمالية تصبح عضواً رسمياً في الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مقدونيا الشمالية أصبحت عضواً رسمياً في الناتو، مشيراً إلى أنه سيتم رفع علمها لأول مرة في مقر الحلف، يوم 30 آذار. وقال بومبيو في بيان: "تلقت الولايات المتحدة في 27 آذار، صك الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي من جمهورية مقدونيا الشمالية، بصفتها الوصي على وثائق الانضمام، ما يجعل شمال مقدونيا الحليف الثلاثين لحلف شمال الأطلسي. وسيرفع علم مقدونيا الشمالية يوم 30 آذار لأول مرة فوق مقر الناتو". ووفقاً لبيان الخارجية الأمريكية، فإن انضمام مقدونيا الشمالية يوضح أن أبواب الناتو مفتوحة للآخرين، الذين يريدون الانضمام إلى المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستلتزم بنص ميثاق حلف شمال الأطلسي بشأن الدفاع الجماعي.