TL

أي عالم سيولد بعد الانتصار على كورونا؟ وكيف سيرمم النظام الاقتصادي قطاعاته بعد التغلب على الوباء؟

سباق العلم الذي يعيشه الطب في انتاج العلاج واللقاح من الوباء، يوازيه صور لن تغيب مع الزمن لقوافل الأطباء والممرضين في لحظات انهيار تحت ضغط العمل كمخلصين للكون في لحظة انهياره.

المنار

يقف المغتربون اللبنانيون الراغبون بالعودة، في تحد مع هواجس كبرى يفرضها الانتشار السريع لفيروس كورونا في كل الأرض، هل يعود هؤلاء بأسرع وقت إلى لبنان؟ وهل ينال المهددون منهم بكورونا، نصيبا من الوقاية والطبابة تعوض المفقود منها في أصقاع هجرتهم وغربتهم؟ الأمر منوط بحجم خطة العودة الآمنة، وقبل ذلك بوقت تطبيقها، فللإسراع بها نتائج ضامنة ليس فقط لصحة المغتربين بل لأرواحهم، كما أشار الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس.

nbn

البطاقة الحمراء التي رفعها الرئيس نبيه بري بوجه الاستلشاق الحكومي في ما خص عودة المغتربين، فعلت فعلها، ولكن هل يتصاعد الدخان الأبيض من جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الثلاثاء، على شكل قرارات وآليات جدية وحاسمة لإعادة المغتربين والطلاب على جناح السرعة.

mtv

الحرب العالمية ضد كورونا مستمرة. فالكرة الأرضية بأسرها مريضة. نصف العالم يعيش في الحجر الصحي، فيما كل العالم تقريبا يعيش في حجر القلق والخوف، أوروبا، القارة العجوز، تتحول شيئاً فشيئاً قارة موبؤة، أما الوباء فينتشر بسرعة قياسية في أميركا، وتحديدا في ولاية نيويورك، ما دفع الرئيس الأميركي إلى التفكير جديا في إغلاقها، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات اللاذعة.

NTV

باسم الشعب اللبناني الذي نظرتم إليه عظيماً، يخرج من الأزمات ليصنع منها أمجادا تحكى، باسم المقهورين من هذا الشعب، أعزاء النفس مقطوعي النفس، نرفع هذه النشرة كصلاة موحدة، كقرع أجراس من أعالي مئذنة، كأحد الشعانين يمهد الدرب لفصح مجيد.

OTV

أرقامأرقامنا مشجعة، ليس لأننا لا نتحسر على ضحايا المرض في بلادنا، ولا لأننا لا نصلي في كل لحظة من أجل شفاء المصابين، بل وبكل بساطة، لأننا عندما نقارن وضعنا بوضع دول كثيرة حول العالم، وبينها دول كبرى وعظمى، نحمد الله على الذي نحن فيه، ونصفق لكل طبيبة وطبيب، وممرضة وممرض، ومعهم لكل من يساهم يوميا على طريقته ومن ضمن امكاناته، بمكافحة الوباء.

LBC

في الثامن عشر من هذا الشهر، ضجت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي، بصور لجيش الصين يؤدي التحية لجيش الممرضات والممرضين والأطباء، وهم يهمون بالخروج من مدينة يوهان بعدما هزموا فيروس كورونا.

وكان المشهد تاريخيا بين تحية الجيش وتصفيق سكان يوهان ودموع الممرضات والممرضين والأطباء.

الميادين

قرّرت وزارة التربية السورية "تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، اعتبارًا من 2 نيسان 2020 ولغاية الخميس 16 نيسان 2020".

الجزيرة

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 حالة، شفي منها 18 حالة.

العربية

أعلن المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن العقيد تركي المالكي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله". وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة".