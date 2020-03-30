لبنان الحر

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما نقوم به لجهة تأمين الدعم لتجهيز مراكز الحجر الوقائي في منطقة البترون في المستشفيات وخارجها لا يعني أن منطقتنا موبوءة الا أن الاحتياط واجب.

صوت لبنان

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث إذاعي الى ان "اول اصابة بكورونا سجلت بلبنان كانت في شهر شباط، ورأينا منذ ذلك اليوم كيف تفاقمت، معتبرا ان لبنان أخذ اجراءات متأخرة جدا في موضوع مكافحة تفشي كورونا لكن اليوم علينا ان ننظر إلى المغتربين والمنتشرين لأن الدولة مسؤولة عن رعاية مواطنيها أينما كانوا.

radio orient

لفت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الى أنه لا سبب يمنع دون التفات المصارف الى التلاميذ الموجودين في الخارج والسماح بتحويل الاموال لهم، مؤكدا أنه "ا يجب أن يكون هناك أي أمر قانوني يمنع ذلك وعلى جمعية المصارف أن تعقد اجتماعا طارئاً لتسهل هذا الامر بأسرع وقت ممكن.

اذاعة النور

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان كتلة المستقبل تحذّر من تعيينات لحاكمية مصرف لبنان، بحيث يضع فريق سياسي يده على هذا المرفق الحساس، مشيرا إلى ان هذا المرفق كان في يدكم 30 سنة، شو عملتوا فيه.

صوت المدى

رأت مصادر متابعة، أن رسالة ‏رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بشأن اللبنانيين الراغبين بالعودة من بلدان الانتشار وموقفه من معالجة أزمة كورونا، حملت مجموعة رسائل، أبرزها التصرف من موقع رجل الدولة المسؤول.