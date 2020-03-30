النهار/ سابين عويس

كتبت عن الملفات التي شكلت عناوين خلافية بين رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة حسان دياب، من مطالبة الرئيس بري بإعلان حالة طوارئ واعادة المغتربين وسألت هل ستمتثل الحكومة بتهديد الرئيس بري بانسحابه من الحكومة وتعود الى بيت الطاعة فتعمل لتؤمن النجاح في مجال التكنوقراط التي اتت على أساسه او تكمل سلطاتها في السياسة؟

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تناولت موضوع المطالبة بالعفو العام من اجل تخفيف الاكتظاظ في السجون لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا

وكشفت على ان الرئيس سعد الحريري يستعجل العفو العام، وان وزيرة العدل طلبت ملفا كاملا عن اوضاع المساجين وسنوات محكوميتهم لمراجعته وان الاتجاه بسير نحو عفو خاص ينحصر بالافراج التدريجي.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادرها قولها أن مطلب العفو العام بات محط تجاذب في الاستثمار السياسي ، وان المؤشرلت الحالية لا توحي بسلوك قانون العفو العام طريقه إلى الاقرار والتطبيق، نتيجة الخلافات الطائفية والمذهبية، وان اقراره يحتاج الى قرار سياسي ودراسة دقيقة تحافظ اقله على حقوق المدعي.

الديار / بولا مراد

نقلت عن مصادر قولها ان الوضع الحكومي متين جدا بالرغم من الاجواء التي تحاول بعض قوى المعارضة المتضررة اشاعتها .