THE WALL STREET JOURNAL

الحكومة تتبع تحرك الناس في ظل وباء فيروس كورونا

تراقب السلطات الأمريكية حركة السكان من خلال جمع بيانات هواتفهم المحمولة للتنبؤ بانتشار فيروس كورونا الجديد ومكافحته، إذ تقوم الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وبالاشتراك مع السلطات المحلية، بتحليل البيانات حول تحركات الملايين من الأمريكيين، وتتبع مكان وجود هواتفهم الذكية بطريقة تقارب الملاحقة الاستخبارية. ويتم توفير المعلومات ذات الصلة إلى السلطات من قبل المعلنين الذين يضعون إعلانات على الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، ولا يقوم مشغلو الهواتف المحمولة بمشاركة هذه المعلومات مع السلطات.

The Japan Times

كوريا الجنوبية ستفرض الحجر الصحي الإلزامي بسبب فيروس كورونا على جميع الوافدين اعتباراً من يوم الأربعاء

قال جيونغ سيه كيون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده ستفرض عزلًا إلزاميًا لأسبوعين على القادمين من الخارج في ظل ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا الوافدة.

روسيا اليوم

أوامر بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء.

ويشمل الأمران الضباط الاحتياطيين ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر، وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها "أصدرت أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء اعتبارًا من 7 نيسان 2020 للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020.