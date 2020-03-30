الوكالة الوطنية للإعلام

أبي نصر دعا الحكومة الى اتخاذ التدابير التي تكفل عودة الراغبين من الخارج

طالب رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر الحكومة بـ اتخاذ التدابير اللازمة كافة التي تكفل عودة من يرغب من اللبنانيين في الخارج إلى وطنهم، خصوصاً في مجال تأمين سفرهم، وتطبيق الإجراءات والفحوص الصحية اللازمة، وتوفير سبل الوقاية لمن يحتاجها.

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة شاملة في سوريا بسبب كورونا

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان وقف إطلاق نار فوري في سوريا، بسبب فيروس كورونا الجديد. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وأشار البيان إلى هشاشة وقف إطلاق النار المعلن في محافظة إدلب، مضيفا أنه من الواجب الحفاظ على الهدنة في المحافظة وتعميمها على سائر البلاد.

وكالة فرنس برس

وزيرة فرنسية تنتقد غايات "دعائية" لبكين وموسكو وتشير الى مسائل أوروبية وجودية

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالان أنّه يتعين على الصين وروسيا عدم استخدام المساعدة التي تقدمانها في سياق الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي كوفيد-19، أداة لغايات دعائية.