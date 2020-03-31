TL

رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتأمين أسعد ميرزا كشف لتلفزيون لبنان أن شركات التأمين توصلت مع وزير الاقتصاد إلى صيغة اذ تعمد الشركات إلى تغطية مرضى فيروس كورونا وفق تعرفة الضمان.

المنار

العودة الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة كانت بندا اساسا خلال استقبال رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الصحة حمد حسن، الذي نقل عن الرئيس بري حرصه على حماية المجتمع المحلي كما حرصه على عودة المغتربين إلى وطنهم.

nbn

وزير الصحة أكد من عين التينة أنه لمس لدى الرئيس بري حرصاً على حماية المجتمع المقيم كما حرصه على عودة المغتربين.

mtv

صحيح أن معظم اللبنانيين في حاجة إلى تسيير أعمالهم بعد مرور أسبوعين كاملين على الحجر، لكن علينا أن نتذكر أن حال التعبئة العامة لا تزال قائمة، كما على الدولة أن تتذكر أنها وعدت قبل أسبوع بأن تطبق بقوة مقتضيات الحجر.

NTV

التعبئة السياسية فمكانها بعد صحة الناس ولخير الناس شكراً من الجديد مرة أخرى لأكثر من ثمانية عشر ألف متبرع ساهموا في حملة صامدون ومعكم سنبقى صامدين.

OTV

سيكابد الغرب والشرق إذا سقط النسر الاميركي وتعب الدب الروسي واستفاق التنين الصيني وسيكون للعالم وجه آخر ومصير آخر.

LBC

في سياق قضائي مرتبط بمعالجة اكتظاظ السجون، كشف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لموقع "مستقبل ويب" عن إمكان أن يعتمد القضاء ما يسمى بالسوار الإلكتروني electronic bracelet، وهي عبارة عن حلقة تثبت بيد أو قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً، في الجرائم او الجنح البسيطة بدلا من وضعه بالسجن بسبب الاكتظاظ، ويحدد نطاق تحركه مثلا في منزله أو محيطه، وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر GPS للتأكد من عدم تجاوز الدائرة المحددة له.

الميادين

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخضع لفحص الكورونا ويدخل في الحجر الصحي.

الجزيرة

الصحة الكويتية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العربية

الحكومة المصرية تلزم الشركات الوطنية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد إنتاجها ومخزونها لمدة 3 أشهر لهيئة الشراء الموحد.