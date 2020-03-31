لبنان الحر

شدّد كل من ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ووزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ على ضرورة إعادة ​الطلاب​ الذين هم خارج ​لبنان​ وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي. جاء هذا الحديث في سياق اجتماع الوزيرين مع وفد من ​جمعية مصارف لبنان​ برئاسة ​سليم صفير​ الذي وعد أن ​المصارف​ ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم.

صوت لبنان

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي جميع المضمونين واللبنانيين لمتابعة الحساب الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS Lebanon عبر Facebook وTwitter لمعرفة الأخبار المتعلقة بالصندوق وكيفية عمل المكاتب الإقليمية والمحلية بالنسبة لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، وموافقات الاستشفاء وغيرها من الامور.

radio orient

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​​، الى ان "‏التحسب لتزايد عدد المصابين بـ ​الكورونا​، يفرض على ​الدولة​ تأمين أماكن للحجر الصحي لمن لا يتوفر عنده مستلزمات الحجر وعلى الجميع التضامن والتكاتف لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لذا أدعو أصحاب المنتجعات السياحية والفندقية إلى مزيد من المسؤولية المجتمعية والمساهمة بعيداً عن جشع البعض".

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الصحة حمد حسن في عين التينة.

صوت المدى

شكر رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ خلال جلسة نقاش إلكترونية لأطباء التيار "الوطني الحر" والعاملون في ​القطاع الصحي​ فيه مع بعض الاصدقاء من الجسم الطبي والتمريضي حول الفحوصات الميدانية السريعة وأهميتها في مساعدة ​الدولة​ والتخفيف من سرعة انتشار ​كورونا​"، فيها الاطباء والممرضين والصيادلة والجهاز الطبي والتمريضي، معتبرا "أننا نمر الآن في مرحلة مصيرية تحددها كيفية تعاطينا معها، فإما نذهب إلى الاحتواء أو إلى التفلّت.