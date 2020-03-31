هيئة الأعمال الخيرية الاماراتية تقدم لمحافظ نابلس أكثر من 900 ألف شيكل لصالح الأيتام

تسلّم محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، وبالنيابة عن لجنة زكاة نابلس المركزية، شيكاً بقيمة (تسعمائة واثنين وستين ألفًا ومائتين وستة وسبعين شيكلًا) قدمه مدير عام هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين إبراهيم الراشد لصالح الأيتام المكفولين في المحافظة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس لجنة الزكاة الدكتور محمد حسونة. وتوجّه اللواء رمضان نيابة عن الرئيس محمود عباس بالشكر لهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية على ما تقدمه من دعم وما تبديه من تكاتف مع شعبنا الفلسطيني في ظلّ حالة الطوارئ والوضع الذي نعيشه. على صعيد آخر، وبتوجيهات من محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ناقشت اللجنة الإغاثية الإنسانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا الذي يرأسها مازن الدنبك مدير دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة مع أمناء سر المناطق التنظيمية في نابلس والمخيمات، آلية جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية خلال فترة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة، والتي ستستهدف المحجورين من المتضرّرين والعمال والعائلات الفقيرة، كما ستعقد اللجنة اجتماعًا آخر مع أمناء سرّ المناطق في القرى لبحث الآلية ذاتها. وتضم اللجنة الإغاثية الإنسانية كلًا من محافظة نابلس، ولجنة زكاة نابلس المركزية، وجمعية التضامن الخيرية، وغرفة صناعة وتجارة نابلس، والضابطة الجمركية، وفصائل العمل الوطني، والهلال الأحمر الفلسطيني، واتحاد نقابات عمال فلسطين، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وملتقى رجال الأعمال، وتجميع دواوين نابلس.

محمد بن زايد: الإمارات تقف إلى جانب إيطاليا والفاتيكان لتجاوز محنة وباء «كورونا»

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلال اتصال هاتفي مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وتطورات انتشار فيروس «كورونا»، وأهمية تعزيز التضامن والتعاون العالمي في مواجهته والتعامل مع تداعياته، إضافة إلى سبل ترسيخ مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي أُطلقت في أبو ظبي العام الماضي. واطمأن سموه، خلال الاتصال، على صحة البابا فرنسيس، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بالصحة والسلامة. كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته أن تتجاوز إيطاليا والفاتيكان محنة وباء «كورونا» في أسرع وقت، مؤكداً دعم دولة الإمارات والوقوف إلى جانبهما خلال هذه الظروف العصيبة التي تمران بها والعالم أجمع. وأكد سموه، خلال المكالمة، الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الدينية الكبرى في العالم، وفي مقدمتها الفاتيكان، في الدعوة إلى التضامن العالمي خلال الظروف الحرجة الحالية، معرباً سموه عن تقديره لمواقف قداسته الداعية إلى الوحدة العالمية منذ ظهور الفيروس. كما أكد سموه أن دولة الإمارات ماضية في التنسيق ودعم الجهود العالمية لمواجهة خطر «كورونا»، ومد يد العون للمحتاجين إلى مساعدة، معرباً عن أمله في الانتصار على الفيروس بالوحدة والتعاون.

ضبط 182 مركبة و148 شخصا خالفوا أوامر الحظر والتنقل اليوم (صور)

أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عن ضبط ١٨٢مركبة خالفت اوامر الحظر والتنقل منذ صباح هذا اليوم، وسيتم نقلها الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر. واضاف انه ومنذ الصباح كذلك جرى ضبط ١٤٨ شخصاً بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط . مقدماً الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من اوامر من دون ارتكاب اية مخالفات وساعدوا رجال الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على امن الوطن وسلامة ابنائه، راجيا الحنيع الالتزام لانه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة اية اوامر تصدر بموجب قانون الدفاع .

الصاروخ هو من عائلة سكود تم تجميعه في صنعاء من قبل خبراء إيرانيين

كشف المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار تركي بن صالح المالكي أثناء عرضه للصاروخ الباليستي الذي سقط على مدينة الرياض أمام وسائل الإعلام بأن هذا الصاروخ هو صاروخ من عائلة صواريخ سكود المطورة من قبل النظام الإيراني حيث تشير المؤشرات بأنه من ضمن الصواريخ الإيرانية التي تطلق عليها إيران عدة أسماء. وقال المالكي: إنه تم تجميع هذا الصاروخ في اليمن من قبل خبراء ايرانيين ومن خلال حوثيين تم تدريبهم وتأهيلهم في إيران على تجميع هذه الصواريخ.