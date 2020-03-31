الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادرها قولها أن الحكومة الحالية في أصعب لأوقاتها على خلفية جملة ملفات ومنها مل اللبنانيين العالقين في الخارج وملف المساعدات المالية والعينيية للعائلات الفقيرة. وكشفت عن وجود مساع جارية على أكثر من خط على مستوى المرجعيات السياسية من أجل تقريب وجهات النظر بين كل الأفرقاء الحكوميين.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

بدأ بالقول يخطىء من يظن أن عالم ما قبل كورونا سيبقى هو نفسه ما بعدها، فهناك عالم جديد بل نظام دولي جديد سينشأ وقد بدأت معالمه بالظهور تحت جنح كورونا. ونقل عن مصادر قوله أنه لن يكون أمام لبنان أي أمل بالحصول على المساعدات خارجية بشكل قروض مسيرة أو غير مسيرة أو حتى ودائع وهبات بعد الانهيار الحاصل مالياً.