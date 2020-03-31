THE NEW YOURK TIMES

كوريا الشمالية تقول إن بومبيو جعلها تفقد أي اهتمام بالحوار مع الولايات المتحدة

أعلنت كوريا الشمالية يوم الاثنين أنها فقدت أي رغبة في الحوار مع الولايات المتحدة بسبب الضغوط المستمرة التي يمارسها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على البلاد للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.

وجاء هذا البيان بعد أسبوع على إعلان كوريا الشمالية أن رئيسها كيم جونغ أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس ترامب عرض فيها الأخيرة المساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

"لا يعرف العالم جيداً السبب وراء بقاء العلاقات متعثرة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة" بحسب بيان وزارة الخارجية الكورية "على الرغم من العلاقات الشخصية الخاصة بين قيادتي الدولتين، إلا أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من بين الأسباب الأساسية وراء إبقاء هذه العلاقة ضعيفة".

وينتقد البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، تعليقات السيد بومبيو التي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع.

حين قال "يجب أن تبقى مجموعة الدول الصناعية السبع وجميع الدول متحدة في دعوة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المفاوضات ومواصلة الالتزام بممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على برامجها النووية والصاروخية غير القانونية".

THE NEW YOURK TIMES

أسعار النفط تتهاوى والفيروس يتفشى والتجارة تتوقف: العراق في مأزق

عندما سجل العراق أول حالات الإصابة بفيروس كورونا، طلب وزير الصحة العراقي من الحكومة مبلغ 5 ملايين دولار من أموال الطوارئ لمواجهة التداعيات ولكنه لم يكن من الممكن تأمين الأموال حتى حينها.

وفي ظل الأزمة العالمية الخانقة، يبدو أن العراق يتداعى على كل الجبهات تقريبا حيث تراجعت عائدات النفط ، مصدر الدخل الرئيسي للحكومة ، مع انهيار الأسعار العالمية للنفط ولجأت الحكومة إلى طلب تبرعات لمساعدتها على تجاوز هذا الوباء.

وأدّى حظر التجول على مستوى البلاد، والذي فرض لإبطاء انتشار الفيروس، إلى وقف الأعمال التجارية وطرد الغالبية العظمى من العاملين غير الحكوميين من وظائفهم.

أما الحكومة فهي متعثرة أصلاً بعد أن أطاحت بها الاحتجاجات المناهضة في تشرين الثاني من العام الماضي ولم يتمكن البرلمان بعدها من الاتفاق على قيادة جديدة.

علاوة على ذلك ، تواصل المليشيات المدعومة من إيران شن هجمات منتظمة على القوات الأميركية آخرها يوم الخميس عندما سقط صاروخان بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

روسيا اليوم

"رويترز": شركات أدوية أمريكية وفرنسية تختبر دواء ضد كورونا في روسيا

أجرت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" وشركة تصنيع الأدوية الأمريكية "ريجينيرون" تجارب سريرية مشتركة على عقار "كيفزارا" لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار "كيفزارا" المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين.

ووفق الوكالة، بدأت الاختبارات قبل أسبوع في الولايات المتحدة. والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

واختبرت الشركات فعالية عقار "كيفزارا" لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019 في وسط الصين، وانتشر لاحقا إلى 160 دولة واعترفت به منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة.