الوكالة الوطنية للإعلام

تقرير مستشفى الحريري: 64 اصابة في العزل و 35 حالة شفاء تام

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكوروناCovid-19 وجاء فيه: "وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها 3 إصابات تم نقلها من مستشفيات أخرى. تماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 35 حالة شفاء. تسجيل حالة وفاة لامرأة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج. لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".

وكالة الأناضول

رئيس الوزراء الإيطالي ينتقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء "كورونا"متهماً إياها بعدم إظهار التضامن الاقتصادي المنشود حتى الآن

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء "كورونا". وأضاف في مقابلة أجراها مع صحيفة "البايس" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لم يظهر بعد التضامن الاقتصادي المنتظر للخروج من هذه الأزمة. وأوضح أن بلدان جنوبي أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا اللتين تأثرتا أكثر من غيرهما من "كورونا"، لم تحصلا على الدعم الاقتصادي المنشود من الاتحاد الأوروبي، وقوبلت مطالبهم بالرفض الألماني والهولندي. وتابع: "أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية." وأفاد "كونتي" بأن أزمة "كورونا" لا تفرّق بين البلدان وهي تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، واصفاً إياها بـ"أزمة صحية انفجرت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إنها تحدي تاريخي لجميع أوروبا." وحول الرفض الألماني والهولندي لتقديم الاتحاد الدعم للبلدان الأوروبية المتضررة من "كورونا"، قال رئيس الوزراء الإيطالي: "هذه البلدان تنظر إلى الوضع بعقليات قديمة. وهذه وجهة نظر غير متناسبة مع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية."

وكالة فرنس برس

بيونغ يانغ اختبرت قاذفات صواريخ متعددة فائقة الضخامة

اختبرت بيونغ يانغ الاحد قاذفات صواريخ متعددة فائقة الضخامة حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين. ولفتت الوكالة الى ان الاختبار تم الاحد "بنجاح"، مشيرة الى انه يهدف "للتحقق مرة اخرى من السمات التكتية والتكنولوجية لنظام الاطلاق الذي سيتم تسليمه الى الجيش الشعبي الكوري". واشرف على الاختبار نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم ري بيونغ تشول، حسب الوكالة. تضاعف كوريا الشمالية منذ تشرين الثاني/نوفمبر تجارب الاسلحة بغياب تقدم في المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة التوصل من خلالها الى اقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي. وتراوح هذه المفاوضات مكانها منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في شباط/فبراير 2019 في هانوي، وعلى رغم حصول لقاء رمزي جدا بين الرجلين في حزيران/يونيو الماضي بالمنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة الكورية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: يجب استخدام تجارب الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة مراعاة جميع السيناريوهات واستخدام تجربة البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد - 19). وقال بوتين خلال لقائه بممثليه في الأقاليم الروسية: "يتم اليوم عمل كل شيء حتى لا يؤثر هذا التهديد على عدد كبير من الناس. ولكن يجب أن يتم التحضير في جميع المناطق مع الأخذ في الاعتبار جميع الخيارات المحسوبة لتطوير الوضع بناءً على تجربة البلدان الأخرى".

وطلب بوتين، من ممثليه في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال: "أطلب منكم، كمفوضين للرئيس في الأقاليم الروسية ضمان تنفيذها". ولفت بوتين إلى إن روسيا نجحت في منع ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية بفضل الإجراءات السليمة والمهنية. وقال: "يجب أن تكون اجراءاتنا مبررة ومهنية. وهذا النهج هو الذي سمح لنا بكسب الوقت واحتواء الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا خلال الأسابيع السابقة. ونحن بحاجة إلى استخدام هذا الوقت الاحتياطي بكفاءة وفعالية".