الشرق الأوسط 25/3/2020

الوباء يشل شركات منطقة اليورو

أظهر مسح، أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تراجعت بشكل حاد، مع الانتشار الكاسع لوباء فيروس "كورونا" في أنحاء أوروبا والعالم مما أثار الفوضى وأجبر المتاجر والمطاعم والمكاتب على الإغلاق. وانكمشت أنشطة قطاع الخدمات المهيمن على التكتل بأكبر وتيرة في تاريخ المسح الذي يزيد على عشرين عاماً. وفي غضون ذلك عقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعاً عبر دوائر الفيديو الثلاثاء لمناقشة التحديات التي تسبب فيها فيروس "كوفيد – 19". واكتفى وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون بتأكيد أهمية مساعدة الاقتصاد الأوروبي على الإنتعاش بمجرد انحسار الفيروس، كما أشاروا إلى مواصلة مراقبة الوضع المتطور بسرعة وعن كثب.

الشرق الأوسط 27/3/2020

إجراءات بوتين لدعم الاقتصاد تثير جدلاً "حاداً في روسيا

ﻏــﺎب اﻟــﺘــﻔــﺎؤل ﻋــﻦ التوقعات بتأثير تدابير الدعم اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أعلن ﻋﻨﻬﺎ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمواجهة تداعيات اﻧــﺘــﺸــﺎر كورونا ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد الروسي. رد الفعل الأبرز ﺟــﺎء من سوق المال الروسية، حين عاد الروبل للهبوط فور الإعلان عن تلك التدابير، وعلى المستوى الرسمي، أشاد مفوض حقوق قطاع الأعمال لدى الرئاسة الروسية بالخطوات التي أقرها بوتين، إلا أنه لم يتمكن من تقدير تأثيرها على الوضع الاقتصادي، ويبدو أنه يرى أن نتائجها الإيجابية ستكون محدودة، حين عبر عن قناعته بأنها ستعطي رجال الأعمال جرعة هواء، أما في أوساط الخبراء، فقد شكك الغالبية بقدرتها على إنقاذ قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، وإحداث تغيير جذري في المشهد الاقتصادي بشكل عام. وأعلن عن تدابير الدعم، ومنها تأجيل دفع الضرائب لمدة 6 أشهر لقطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وتخفيض مدفوعات التأمين من 30 حتى 15 في المائة، وتجميد إعلان إفلاس الشركات التي تواجه صعوبات.

الشرق الأوسط 30/3/2020

المركز المصري يضع حداً مؤقتا للسحب والإيداع في البنوك والصراف الآلي

قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، ودعا البنك المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول. وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

الشرق الأوسط 31/3/2020

أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية، أنها ستجمد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد، على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد، الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل. من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران، مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد.