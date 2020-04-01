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أقر مجلس الوزراء اللبناني من جهته في جلسة السراي اليوم آلية عودة المغتربي اللبنانيين الراغبين إلى لبنان وستصدر تفاصيلها في جلسة الخميس كما تم التفاهم على دعم الأسر الأكثر فقراً بأربعمئة ألف ليرة شهراً تلو الشهر في الأزمة.

المنار

جل اللبنانيين باتوا واقعين بين جائحة كورونا وكارثة الأزمة الاقتصادية، وعليه كان إقرار حكومي لمساعدة مادية بقيمة أربعمئة ألف ليرة لكل أسرة من الأسر اللبنانية الأكثر حاجة، توزع عن طريق الجيش اللبناني.

nbn

على متن العودة نسج رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوط حق المغتربين ليرجع من يرغب منهم إلى حضن الوطن، أراد جلسة إستثنائية للحكومة للبت في هذا البند الملح فكان له ما أراد، مجلس الوزراء أقر آلية عودة أهل الإغتراب وفق شروط صحية مشددة على أن تنطلق رحلات العودة بدءاً من الأحد المقبل.

mtv

في مقلب الصراع المفترض مع الكورونا نسأل ، أيهما يفترض أن يخيفنا أكثر ، توسع انتشار الوباء أو عدم احترام عدد كبير من اللبنانيين شروط التعبئة العامة والحجر ؟ خصوصاً أن الجميع يسلّم بأن لا شك في قانونية القرار ولا في الأسباب الموجبة التي انطلقت منها الحكومة لإعلانه، وهي حماية الناس .

NTV

من استمارات العائدين إلى استمارات العائدين إلى حاكمية مصرف لبنان، حيث بدأ مجلس الوزراء دراسة السير الذاتية قبل جلسة يوم غد، هل يفرض تعيينات من أصحاب الكفاءات، أو ان الحل الأفضل مرحلياً أننا نستيطع العيش بلا نواب حاكم، والأولوية لسلامتنا.

OTV

تبقى الأنظار مشدودة في اتجاه الأرقام اليومية للإصابات كما الشفاءات من وباء كورونا، للتثبت من بدء اجتياز لبنان للمرحلة الصعبة، على عكس بلدان كثيرة.

LBC

عبد الحليم خدام توفي اليوم في باريس عن 88 عاماً من موقعه في سوريا كوزير للخارجية ونائب للرئيس الأسد وحامل للملف اللبناني من أيام الرئيس سليمان فرنجيه إلى أيام الرئيس رفيق الحريري .

الميادين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن روسيا أرسلت إلى الولايات المتحدة طائرة محملة بالمعدات الطبية، كما أن الصين قامت أيضاً بإرسال بعض الموارد.

الجزيرة

الصحة المغربية: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 574

العربية

توجه مدير الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التوجيه الذي أطلقه، أمس الاثنين، بمعالجة جميع المقيمين على أرض المملكة المصابين بفيروس كورونا مجانا.