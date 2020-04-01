لبنان الحر

أكد المكتب الإعلامي لوزيرة العمل​ ​لميا يمين​ في بيان أنه "نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشة التي يمر بها ​لبنان​ نتيجة الأزمات المتلاحقة وآخرها ما استجد على صعيد انتشار ​فيروس كورونا​، وانطلاقاً من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي بين اللبنانيين، فإن وزيرة العمل وشعوراً منها بالمسؤولية تجاه ​العمال​ والموظفين تأمل من الشركات والمؤسسات الوقوف إلى جانب العاملين فيها لتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة، من خلال دفع الرواتب والمعاشات لهؤلاء بغض النظر عن دوام العمل الذي فرضته الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

صوت لبنان

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ ​، الى انه لا شك في أنّ المواجهة الصحية لفيروس كورونا​ تبقى الأولوية، وتأتي بالأهمية ذاتها مؤازرة الواقع المعيشي للبنانيين الذين تقطّعت بهم سبل العمل والعيش الكريم.

radio orient

دعا وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ اللبنانيّين إلى أن يزرعوا حدائقهم وحقولهم، ويخفّفون بذلك عبئاً قد يحصل في المستقبل، وذكر أنّ رقابة الأسعار من صلاحيّة ​حماية المستهلك​ و​وزارة الاقتصاد والتجارة​.

اذاعة النور

وجّه ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة و​البلديات​ واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام يطلب فيه استكمال معاملات العقد والتصفية والصرف من دون إلزام أصحاب العلاقة بتسديد رسم الطابع المالي عن العقود أو المستندات المماثلة.

صوت المدى

لفت النائب شامل روكز الى ان الحكومة نجحت حتى الآن بإجراءاتها وجهودها للحد من انتشار الكورونا، أما اليوم، فالأنظار نحو قراراتها لاستكمال خطة الطوارئ بسياسة دعم اجتماعي، وهي باتت اولوية، مطلبنا خطة شفافة ومستدامة، تسعف الشرائح اللبنانية المهددة معيشياً، بآلية تحفظ كرامة كل متضرر من تداعيات الأزمات المتتالية.