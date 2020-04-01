ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد – 19 حول العالم إلى أكثر من 828 الفاً بينها اكثر من 40 ألف وفاة، و أحصت الولايات المتحدة 3415 حالة وفاة في الولايات المتحدة لتتخطى الصين التي أبلغت عن 3309 وفيات وأعلن مسؤولون أميركيون ان الجيش يسعى إلى بناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع انحاء البلاد لاستيعاب ألاف الإصابات اليويمة بفيروس كورونا.

أعلنت الحكومة البريطانية أن أعداد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد أصبحت صادمة جداً.

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الإنفجار المجهول الذي وقع قرب بلدة دوغو بايزيد الحدودية في ولاية أغري تسبب في اندلاع حريق وحدوث أضرار في خط الأنابيب الذي يوفر 40 في المائة من حاجات تركيا للغاز الطبيعي من إيران، وفتحت أنقرة تحقيقاً في الموضوع فيما وجّهت طهران أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.

أعلنت الولايات المتحدة أنها جدّدت إعفاءات تتعلق بأربعة قيود على البرنامج النووي للنظام الإيراني لمدّة 60 يوماً إضافياً، ويسمح القرار لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة عملها في مواقع نووية إيرانية في خطوة تزيد من صعوبة تطوير إيران سلاحاً نووياً.