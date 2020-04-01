الديار/ حسن سلامة

أبدى تخوفه من استمرار الإنحدار المتسارع في الواقع الداخلي على كل المستويات مع غياب المعالجات الجذرية والشاملة والتي ستفضي لاحقاً إلى انفجار اجتماعي لا يمكن منذ اليوم تقدير مخاطره وتداعياته طالما نفس السياسات ما زالت تتحكم بالبلاد.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر ان الخوف على الحكومة لم يكن من المعارضة لإنها مشتتة إلى معارضات لكل منه وجهتها، بل الخوف على الحكومة هو من أن مكمن العلّة التي تهددها هو في داخلها عبر عقلية بعض أطرافها التي ما زالت متمسكة بسلوك طريق النهج القديم الذي سبب الأزمة المشكو منها إقتصادياً ومالياً.

النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر سياسية إستغرابها إرتفاع وتيرة تبادل التجاذب السياسي والسباق المحموم على المحاصصة في ظل هذه الأوضاع وتفشي فيروس "كورونا" متوقعاً ان يقبل لبنان على ازمات ستطول لسنوات في كل القطاعات بخلاف الدول الأخرى، بمعنى ان كورونا خلق إنهيارات إقتصادية في الولايات المتحدة إلى أوروبا والخليج، وان لبنان سيكون الخاسر الأكبر في ظل تراكم تلك الأزمات معطوفة على ديونه وأزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أن التعيينات في المواقع المالية تشكل إمتحاناً صعباً على الحكومة، مشيراً إلى أن هذه التعيينات تعد مدخلاً للحكومة لتكون عند حسن الظن السياسي والشعبي، مستبعداً ان يصار إلى الإطاحة بالحكومة لاعتبارات داخلية وخارجية، ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله أن العنوان الدائم والأساس لدبه في أي تعيينات هو النزاهة والجدارة، وأن تراعى هذه التعيينات كل المعايير وتبتعد عن موضوع المحاصصة، ولن يكون حجر عثرة أمام أية عملية إصلاحية خصوصاً ان لبنان هو أشبه اليوم بمريض موجود في العناية الفائقة.