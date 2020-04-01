the wall street journal

الولايات المتحدة تعرض تخفيف العقوبات على فنزويلا مقابل الحكم الانتقالي

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء رفع العقوبات عن فنزويلا، شرط موافقة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على تشكيل حكومة مؤقتة مع المعارضة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسمياً طرح الإدارة الأمريكية إطار انتقال ديمقراطي" لفنزويلا، "مخرجاً تدريجياً من العقوبات الأمريكية الصارمة بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاع النفط المهم، إذا تعاون مادورو وحلفاؤه. وبموجب الاقتراح الأمريكي، يتنحى كل من مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو ولن يكون أحد منهما طرفاً في الحكومة الانتقالية، ومع تعرض فنزويلا للضغوط بسبب تراجع الأسعار العالمية للنفط وانتشار فيروس كورونا، إضافة للضغط الاقتصادي الأمريكي، تحركت واشنطن لنهج أخف يهدف إلى التشجيع على إجراء انتخابات نزيهة هذا العام لإنهاء الأزمة السياسية في فنزويلا.

the jerusalem post

ترامب يحث الأمريكيين على ممارسة التباعد الاجتماعي حتى نهاية نيسان

أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات جديدة تسري لمدة 30 يوماً لمنع انتشار فيروس كورونا، وحسب التوجيهات، تدعو الإدارة المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلطات المحلية وسلطات الولايات، والبقاء في البيوت والامتناع عن الذهاب إلى مكان العمل في حال الشعور بأعراض المرض. وأشار الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة أمام أسبوعين صعبين للغاية في ما يتعلق بانتشار فيروس كورونا ومحاربته.

روسيا اليوم

ترامب يكشف عن مساعدة روسيا والصين للولايات المتحدة في محاربة كورونا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساعدات طبية قدمتها روسيا والصين لبلاده في التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض:يجب أن أقول إن لدينا علاقات ممتازة مع العديد من البلدان، الصين أرسلت لنا بعض الموارد وهذا أمر رائع، وروسيا أرسلت طائرة كبيرة جداً محملة بالإمدادات الطبية، يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ160 ألف شخص، فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 3 آلاف، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر انتشاراً للفيروس.