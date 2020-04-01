الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد بعد مجلس الوزراء: اقررنا مبدئيا آلية عودة اللبنانيين من الخارج والتطبيق اعتبارا من الاحد و 400 الف ليرة للأسر المحتاجة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، حيث أكد في مستهل الجلسة أن الحكومة نجحت، حتى اليوم باحتواء وباء كورونا، إلى حد بعيد، وأشار إلى أن الجهد الذي بذله وزير الصحة والحكومة ككل أثمر نتائج جيدة، لأن الحكومة اعتمدت منهجية علمية، وأشار الرئيس دياب إلى أن هذه الإجراءات ترتب على الحكومة الاضطلاع بمسؤوليات اجتماعية تجاه الناس من ذوي الدخل اليومي. وقد شكلنا لجنة طوارئ اجتماعية برئاسة السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وهي تعمل ليلاً نهاراً على وضع خطة مساعدة اجتماعية طارئة، واقترح توزيع مساعدات مالية، لأنها الطريقة الأسرع لمساعدة العائلات المحتاجة، وختم الرئيس دياب قائلاً لن نتهاون بالتشدد في تطبيق الإجراءات التي تضمن العودة الآمنة للمغتربين والمقيمين، من هنا، أدعو الجميع إلى التعامل مع هذا الموضوع بهدوء وعلم ودراسة بعيداً عن أي حسابات غير تلك التي تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية وحماية الناس الموجودين في لبنان والمغتربين.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يبحث مع ترامب سبل احتواء كورونا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هاتفياً، التطورات الإقليمية ووباء كورونا الذي اجتاح العالم، إلى جانب قضايا ثنائية. وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء، إن الرئيسين أردوغان وترامب اتفقا على أن التضامن والتعاون الدوليين هما السبيل الوحيد للنجاح في مكافحة كورونا. كما اتفق الزعيمان بشأن الإقدام على الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين، من أجل احتواء التداعيات المختلفة لوباء كورونا.

وكالة فرنس برس

بوريس جونسون يشيد باستجابة المجتمع البريطاني في مواجهة وباء كوفيد-19

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باستجابة المجتمع لأزمة فيروس كورونا، فقد اغدق جونسون الثناء على المجتمع البريطاني بعد أن تداعى نحو 750 الف شخص الى تلبية الدعوة للمساعدة في دعم نظام الصحة الوطني ومساعدة كبار السن والفئات الضعيفة من المجتمع التي تلتزم بالعزل الذاتي. وعاد 20 ألف من الأطباء والممرضات المتقاعدين ومختصي الرعاية الصحية السابقين إلى المساعدة على الخطوط الطبية الأمامية مع انتشار الفيروس. والأسبوع الماضي اعلن جونسون اصابته بالفيروس وقال انه يعاني من "اعراض طفيفة"." وأكد في تسجيل فيديو عبر تويتر أن الفيروس سيتم التغلب عليه من خلال الجهد الجماعي، مضيفا سنتغلب عليه معاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرة روسية محملة بالمعدات الطبية تنطلق إلى أمريكا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن طائرة روسية تحمل مساعدات طبية قد تتوجه إلى الولايات المتحدة قبل نهاية اليوم للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال بيسكوف: تم التنسيق الفني والتحضير لمغادرة رحلة جوية من روسيا، ومن المتوقع أن تطير قبل نهاية اليوم. وأضاف بيسكوف قام الجانب الروسي في ظل الظروف الراهنة والوضع الوبائي الرهيب الذي تتعرض له أمريكا، بتقديم مساعدات على شكل معدات طبية ومعدات وقائية، وقد قبل الرئيس ترامب هذه المساعدة الإنسانية بإمتنان. واختتم بيسكوف حديثه: الآن، بما أن الوضع الحالي يؤثر على الجميع دون استثناء، وله طبيعة عالمية، فليس هناك بديل للعمل المشترك بروح الشراكة والمساعدة المتبادلة.