أزمة "كورونا" وإمكانية التغيير للأفضل 30/3/2020 - مروان المعشّر

ستنحسر الأزمة الصحية بعد أسابيع طالت أم قصرت كغيرها من الأزمات السابقة، لكن آثارها الاقتصادية ستبقى معنا إلى وقت أطول. فالعالم بعد «كورونا» لن يكون كالعالم قبله، ستتعافى اقتصاديات الدول بدرجات وسرعات متفاوتة يحددها حجم الإصابة والأضرار والقدرة على التجاوب مع احتياجات المرحلة المقبلة. وستتغير فيها أولويات الإنفاق والاستثمار ونظرة الأفراد لنظم حياتية تم الاعتياد عليها، تلونت بشعور من اليأس وانعدام الثقة بقدرة الحكومات المتغيرة على التنمية ومواكبة تطورات العصر واحتياجات الناس، هناك من سيحاول العودة إلى ممارسة الحوكمة الاقتصادية والسياسية القديمة كأن شيئاً لم يكن، إلا أنها ، لن تستطيع.

اعتماد إيران على الصين يتنامى في ظل انتشار وباء "كوفيد-19" - كيفن ليم – 27/3/2020

أوضح أن القادة الإيرانيون دعوا مراراً وتكراراً إلى إقامة علاقات شاملة واسترايتجية مع الصين، وهو ثناء بادلتهم إياه بكين مبدئياً. ومع ذلك، كان القادة الصينيون أكثر حذراً تجاه دعوات إيران لإقامة تكتل معادٍ لأمريكا وطلباتها للحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، التي غالباً ما يُنظَر إليها على أنها تحقق الهدف نفسه. وفي ظل الوباء المتفشي، تحتاج طهران حالياً إلى هذا الدعم أكثر من أي وقت مضى.

ليبيا ما بعد استقالة سلامة ووباء كورونا 26/3/2020

يمرّ زُهاء العام على عدوان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على عاصمة بلاده طرابلس، دون تحقيف أيّة مكاسب عسكرية تُذكر على الميدان، مما انعكس على الجانب السياسي مع إعلان حفتر قبوله بخيار التفاوض بعدما رفض ذلك مرارا وتكرارا، بينما يظل الحراك السياسي شبه متوقف حاليًّا مع إعلان المبعوث الدولي إلى ليبيا غسّان سلامة استقالته من منصبه مما ساهم في ضعف المجهود السياسي بشأن محاولات التوسط بين الفرقاء الليبيين وبحث حلّ للأزمة السياسية، وبالتالي لم تبق غير تحركات ضعيفة قام بها خليفة حفتر إلى فرنسا وألمانيا وأخرى قادها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى فرنسا وبريطانيا، تزامن هذا مع فراغ سياسي عرفه الملف الليبي مع انتشار وباء كورونا وانكفاء كل دولة على نفسها من ناحية، ومع استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.