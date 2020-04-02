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العالم يعيش أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية بفعل اجتياح فيروس كورونا الذي تسبب حتى الساعة بوفاة اكثر من ثلاثة وأربعين ألف شخص في العالم ثلاثون ألف منهم في أوروبا فيما بلغ عدد المصابين 865970 مصابا في 186 بلدا. اما في لبنان، فحالتا وفاة جديدتان اليوم ما رفع عدد الوفيات الى 14 حالة وست عشرة إصابة جديدة، فيما سجلت ثلاث وأربعون حالة شفاء تام وست وخمسون اصابة في العزل.

المنار

محاولة انتحار جماعية عاشتها اليوم بعض الشوارع اللبنانية. فما جرى ليس خرقا للضوابط فحسب، ولقواعد المنطق والحكمة، بل لكل الاحكام السماوية، وان كان المبرر لدى البعض حاجيات أول الشهر، فكم سيكلفنا هذا السلوك من مآس طبية في آخر الشهر؟

nbn

في الولايات المتحدة تجاوز عدد الوفيات الأربعة آلاف حتى الساعة وسط توقعات من أطباء البيت الأبيض بأن يحصد الوباء ما بين مئة ألف ومئتين وأربعين ألف وفية حتى أواخر نيسان هذا في حال التزم الأميركيون بالقيود المفروضة.

أما قيود اللبنانيين في مواجهة الفايروس فهي نسخة طبق الأصل عن المثل القائل كلام الليل يمحوه النهار.

mtv

في 1 نيسان 2020، لا الكلام نفع ولا الحملات الإعلامية حققت أهدافها، ولا التهديد بالقوة الرادعة نجح. الدليل: الناس يتحركون كأن شيئا لم يكن. حركة السير صارت شبه عادية، وقد تصبح عادية وحتى أكثر من عادية في الأيام المقبلة

NTV

حتى الخامس من نيسان موعد هبوط طائرات العائدين إلى الوطن ودخول البلاد في مرحلة تحد جديدة فإننا لا نزال في عين العاصفة ودائرة الخطر والانزلاق السريع إن لم نعرف كيف ندير المعركة ضد الفيروس وعلى مؤشر وزارة الصحة فإن المعطيات جيدة نتيجة الالتزام والخوف لكنها محفوفة بالخطر والحذر وبحسب وزير الصحة فقد أثبتت أيام التعبئة العامة أن متلازمة سلوك الوباء مرتبطة بسلوك المجتمع وانضباطه.

OTV

يا ليت الأول من نيسان هذا العام لا يقتصر على يوم واحد فق،. فلو كان الأمر كذلك، لكنا صحونا غداً وكابوس كورونا قد زال، والأزمة الاقتصادية والمالية اختفت، وعادت الأمور في العالم ولبنان إلى نصابها الطبيعي.

LBC

في 21 آذار الفائت، بعد ثلاثة ايام على اعلان التعبئة العامة، كان رقم الاصابات بفيروس كورونا والذي بلغ 67 حالة، كفيلاً بإخافة اللبنانيين وابقائهم في منازلهم. في هذه الفترة، كانت الإصابات "تدوبل" كل خمسة ايام، حتى وصلنا اليوم الى "دوبلة" الاصابات كل عشرة ايام، ما يعني عملياً ان بقاءكم في منازلكم واعتمادكم التباعد الإجتماعي فعل فعله، فانخفضت أرقام الإصابات، واعتبر اللبنانيون أنهم مبدئيا ربحوا المعركة ضد كورونا .

الميادين

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أن "تركيا​ ستتجاوز أزمة ​كورونا​، مؤكداً أن بلاده مصممة على مواصلة الإنتاج والتصدير.

الجزيرة

طلب ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ من ​وزارة الداخلية​، صرف منحة شهرية لعمال النظافة والتطهير والتعقيم طيلة فترة التدابير ضد تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

العربية

أعلنت السلطات الجزائرية وفاة البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بــــ فيروس كورونا​ المستجد ​كوفيد 19​.