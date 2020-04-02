لبنان الحر

أكد مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال ​ميشال مكتف​، في حديث تلفزيوني، أن ​الدولار​ لا يزال يستورد إلى ​لبنان​ بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن عمليات الشحن لم تتوقف.

صوت لبنان

أكد الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، في حديث تلفزيوني، وجود تراجع في إستيراد ​الدولار​ من الخارج، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى إرتفاع الكلفة بسبب الإجراءات القائمة بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

radio orient

شكرت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث تلفزيوني، ​الدولة اللبنانية​ على الخطة التي وضعتها لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، مشيرة الى أن الفقرة التي تتحدث عن عودة ​الطلاب​ اللبنانيين غير واضحة وونتظر مزيدا من الايضاحات في هذا الشأن.

اذاعة النور

أشارت إلى أن دول مثل الصين وإيران ولبنان تعاطت مع وباء كورونا بمعايير صحية ووقائية جيدة وكفاءة عالية، فيما دول مثل اميركا وإيطاليا وبريطانيا تقبع في أسفل سلم الوقاية والمعالجة.

صوت المدى

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​ أنه سُمِحَ بإرسال الأموال للطلاب في الخارج، والمصارف لا تقبل تحويلها من حسابات الاهل وتطالبهم بfresh money اي دولارات يشترونها من السوق، متسائلاً :هل هذا معقول؟ نطالب بتسهيل الامر على الاهالي. يكفيهم همّهم نحو اولادهم بالخارج.