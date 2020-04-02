توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بدفع ثمن كبير جداً اذا هاجمت مباشرة أو عبر وكلائها القوات الأميركية في العراق.

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي آبى احمد أمس قرب بدء بلاده فك سد النهضة في خطوة قد تزيد التوتر مع مصر المتوجسة من تأثر حصتها في مياه النيل.

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 43 الف شخص في العالم غالبيتهم في أوروبا، فيما تستعد الولايات المتحدة لأسابيع مؤلمة مع تفشي الوباء الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسووأ أزمة تواجهها البشرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. ووصل عدد الوفيات الأميركية بفيروس كورونا الى 4 الاف شخص وهو أعلى من عدد ضحايا الوباء في الصين.

شنت السلطات التركية حملة إعتقالات استهدفت ستة صحافيين كشفوا عن مقتل عدد من عناصر الاستخبارات كانوا ضمن العسكريين الذين ارسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، فضلاً عن مطالبة الادعاء العام برفع الحصانة عن برلمانيين أثاروا قضية قتلى تركيا في سوريا وليبيا.