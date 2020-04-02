النهار/ فرح عبجي

نقل عن مصادر في "التيار الوطني الحر" استغرابها للحملة التي تشن عليه من خلال الترويج أن حصة الأسد له في التعيينات المالية، مؤكدة أن التيار مع اجراء التعيينات وفق الكفاءه والتخصص والانتاجية.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن مصادر ديبلوماسية قولها ان الحلول السياسية المبنية على الخصوصيات اللبنانية لا يمكن ان تشكل حلاً لما هو مطلوب من السلطة في لبنان، مستبعداً ان تتخذ الحكومة اليوم أية قرارات تساعد على اعطاء النتائج المطلوبة وعبور لبنان المراحل الصعبة.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصادر قولها ان الامعان في إفقار اللبنانيين من جانب اصحاب المصارف من شأنه ان يضع كل المتضررين امام خيارين لا ثالث لهما إما السكوت على تفش المجاعة، واما دفع البلاد نحو إنفجار اجتماعي غير مسبوق.

الجمهورية/ جوني منير

رأى ان المعادلة الحكومية اللبنانية باقية اقله في الفترة الحالية لكن هذا لا يعني ان الحكومة في أمان وأن الطبقة السياسية اجتازت إنتفاضة الشارع كما يعتقد البعض. ولفت الى ان الإدارة الأميركية وضعت الخطط السياسية جانباً. وهم منشغلون في موضوع تأمين عودة الأميركيين الى بلادهم مما يعني أن لا خطط سياسية موضوعة الآن على نار التنفيذ في لبنان.