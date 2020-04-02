THE GUARDIAN

فيروس كورونا قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى الإتحاد الأوروبي بحسب ما حذر خبراء أوروبيون

صمد الإتحاد الأوروبي أمام عواصف عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو، وأزمة الهجرة وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، إلا أن البعض يخشى أن يكون تفشي جائحة كورونا الأزمة أكثر تدميراً على هذا الاتحاد.

في تدخل نادر، كسر جاك ديلورز، رئيس المفوضية الأوروبية السابق الذي ساعد في بناء الإتحاد الأوروبي الحديث، صمته في نهاية الأسبوع الماضي ليحذر من أن عدم التضامن في الفترة الحالية يشكل خطراً فتاكاً على الإتحاد الأوروبي.

وقالت ناتالي توتشي، المستشارة السابقة لرئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: هذه بالتأكيد لحظة حاسمة بالنسبة إلى المشروع الأوروبي وإذا سارت الأمور بشكل سيئ فسنخاطر بأن نكون أمام نهاية الاتحاد لأن هذه الأزمة تغذي القوميات القديمة.

THE TELEGRAPH

الحكومة البولندية ما زالت تعتزم إجراء انتخابات رئاسية

تعتزم الحكومة البولندية إجراء انتخابات رئاسية في شهر أيار على الرغم من تزايد الأصوات التي تقول إن إجراءها وسط تفشي جائحة سيشكّل عملية غير عادلة وغير ديمقراطية لا بل وقد يشكل خطراً أيضاً. وبناءً على الاستطلاع الحالي، من المرجح أن يحصل الرئيس الحالي أندريه دودا، وهو حليف لحزب القانون والعدالة الحاكم، على أكثر من 50٪ من الأصوات ليفوز بالتالي بولاية ثانية دون الحاجة إلى جولة ثانية من التصويت .

روسيا اليوم

الاستخبارات الأميركية تقدم تقريراً سرياً للبيت الأبيض حول تفشي كورونا في الصين

ذكرت صحيفة "بلومبرغ"، أن تقريراً سرياً قدمته الاستخبارات الأميركية للبيت الأبيض، أكد أن الصين لم تعطِ العالم معلومات صحيحة بشأن تفشي فيروس كورونا لديها، وزيّفت الكثير من المعلومات. وخلص التقرير الذي وصل الأسبوع الماضي إلى البيت الأبيض، إلى أن الصين أخفت مدى تفشي الفيروس التاجي على أراضيها، حيث لم تبلّغ عن إجمالي الحالات والوفيات بسبب الفيروس. ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن التقرير سري ورفضوا تفصيل محتوياته، لكنهم قالوا إن الاتجاه هو أن التقارير العامة في الصين عن الحالات والوفيات غير مكتملة عمداً وقال اثنان منهم إن التقرير خلص إلى أن أرقام الصين مزيفة.