الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة قدم عرضاً تقنياً وتحليلياً للوضع الوبائي في لبنان: المعطيات جيدة لكنها محفوفة بالخطر وعودة المغتربين تحد جديد

قدم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تقييماً تحليلياً للوضع الوبائي في لبنان، من خلال عرض تقني يفصل تطور الوباء والإصابات بعد مضي أسبوعين من التعبئة العامة ومتابعة تدابير الإحتواء التي تطبقها وزارة الصحة العامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، وشدد على أن هذه المواجهة هي شراكة بين الحكومة والمرجعيات الرسمية التي تخطط وتتابع وتصدر الإرشادات والتعليمات، وبين المجتمع المدني الذي هو الشريك الأساسي، لأن انضباط المجتمع هو الذي يترك التأثير الأكبر في عملية مواجهة الوباء، وتابع: سنشهد مرحلة جديدة تبدأ الأحد المقبل ببدء وصول قوافل المغتربين الراغبين في العودة إلى الوطن، وفي هذا الأمر تحد جديد، فإذا نجحنا بشكل جزئي في التحدي الأول، ستكون العبرة والخلاصة في التحدي الثاني. ولذا، يجب التزام الإجراءات والتوصيات والخطة الموضوعة في مجلس الوزراء، والتي تشرك كل الوزارات ذات الصلة بتحمل المسؤولية.

وكالة الأناضول

أردوغان: هدفنا تجاوز الفترة العصيبة بأسرع وقت وأقل خسائر

قال أردوغان أن المؤسسات التركية تتابع بدقة إجراءات مكافحة وباء كورونا في كافة أنحاء البلاد، وأشار أن تركيا تمتاز بأنها بدأت بمكافحة كورونا مبكراً من خلال البنية التحتية الصحية القوية التي تمتلكها. ودعا أردوغان الشعب التركي إلى التزام منازلهم لحين انقضاء أزمة كورونا، مؤكداً أنه على قدر الزيادة في مدة العزل الاجتماعي يزداد تباطؤ انتشار الفيروس.

وكالة فرنس برس

الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا19

حذرت ثلاث منظمات دولية مكلفة شؤون التغذية والصحة والتجارة، منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، من مخاطر حصول أزمة غذائية في العالم مع الاضطرابات في سوق المنتجات الزراعية وعدم حصول العاملين في هذا القطاع على حماية كافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. في بيان مشترك نادر، نبه مدراء هذه المنظمات الثلاث إلى إنه في حال قيام بعض الدول المصدرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حصول نقص أو لخفض الأسعار، فان دولاً أخرى على الضفة الأخرى من السلسلة الغذائية العالمية قد تواجه مخاطر التعرض لنقص خطير.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تختبر 8 أدوية لعلاج فيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية، أنها بصدد دراسة ثمانية عقاقير لعلاج فيروس كورونا، وقالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين، إنه يجري فحص ثمانية أدوية مسجلة في روسيا، لإمكانية علاج الفيروس كورونا المستجد، إلى جانب اختبار 22 دواءً جديداً، وستكون النتائج جاهزة بحلول 10 نيسان الجاري. وأكدت للرئيس الروسي أن الفرق البحثية تواصل العمل وسنقدم لك تقريرًا وفقًا للشروط التي حددناها سابقا، وأشارت غوليكوفا، إلى أن حوالي 60 متطوعاً من روسيا سيشاركون في التجارب على الأدوية الجديدة، وسيبدأ العمل في 29 حزيران القادم.