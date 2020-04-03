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لبنان الحر
لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أنه "اذا كانت الحكومة مهتمة بالتعيينات اليوم يبقى الاهم هموم الناس وقضاياهم الحياتية واستمرار المصارف في اعتماد التكاذب والنفاق لاذلال الناس وسرقة أموال المودعين"، مشددا على أن "هذا ما يجب ان يكون بندا أساسياً على طاولة مجلس الوزراء على أهمية التعيينات لوضع حد لجشع وتلفت القطاع المصرفي لانه ليس هناك من ذريعة للتهرب من إعطاء المودع جزءا من حقه او دفع الرواتب لاصحابها عندما تكون بالعملات الأخرى".
صوت لبنان
شدد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على "ضرورة التشدد بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء لجهة التعبئة وعدم التجول لأنهما السبيل الوحيد للحد من انتشار الوباء".
radio orient
لفت نقيب المعلمين رودولف عبود في حديث اذاعي الى انه "يمكن هناك في العام الدراسي المقبل استكمال للعام الدراسي الحالي اذا لزم الامر".
اذاعة النور
وجه النائب بلال عبدالله عبر مواقع التواصل الإجتماعي "سؤالا مشروعا للمعنيبن، أين أصبحت التشكيلات القضائية؟ ومن الذي يعترض وعلى من؟ الجميع دون استثناء، راهنوا على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وعلى مدعي عام التمييز،القاضي غسان عويدات. فلترفع كليا اليد السياسية عن القضاء . لا أمل بدولة قانون، من دون قضاء مستقل".
صوت المدى
اعرب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب نزيه نجم في تصريح عن اسفه لأن "الأحداث والتطورات منذ 17 تشرين الماضي حتى اليوم لم تعلِّم بعض الاحزاب والتيارات شيئاً"، مشيرا الى "أنهم يتناتشون الحصص ويتصارعون عليها ضمن حكومة زعموا انها حكومة اختصاصيين، ليتبين ان اختصاصها توزيع مغانم المناصب على متعطشي السلطة، بينما الناس تعاني الامرين في لقمة عيشها، وصحتها المهددة، واموالها المفقودة، ووظائفها التي ضاعت، واشغالها التي تعطلت"، مضيفا: "يتحاصصون ويتقاسمون البلد، متناسين ان هذا الاداء خرَّب لبنان، والاستمرار بهذا النهج سيقضي عليه نهائياً".