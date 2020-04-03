لبنان الحر

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى أنه "اذا كانت ​الحكومة​ مهتمة ب​التعيينات​ اليوم يبقى الاهم هموم الناس وقضاياهم الحياتية واستمرار ​المصارف​ في اعتماد التكاذب والنفاق لاذلال الناس و​سرقة أموال​ المودعين"، مشددا على أن "هذا ما يجب ان يكون بندا أساسياً على طاولة ​مجلس الوزراء​ على أهمية التعيينات لوضع حد لجشع وتلفت ​القطاع المصرفي​ لانه ليس هناك من ذريعة للتهرب من إعطاء المودع جزءا من حقه او دفع الرواتب لاصحابها عندما تكون بالعملات الأخرى".

صوت لبنان

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ على "ضرورة التشدد بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ مقررات ​مجلس الوزراء​ لجهة التعبئة وعدم التجول لأنهما السبيل الوحيد للحد من انتشار الوباء".

radio orient

لفت نقيب المعلمين ​رودولف عبود​ في حديث اذاعي الى انه "يمكن هناك في ​العام الدراسي​ المقبل استكمال للعام الدراسي الحالي اذا لزم الامر".

اذاعة النور

وجه النائب ​بلال عبدالله​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "سؤالا مشروعا للمعنيبن، أين أصبحت ​التشكيلات القضائية​؟ ومن الذي يعترض وعلى من؟ الجميع دون استثناء، راهنوا على رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى القاضي ​سهيل عبود​، وعلى مدعي عام التمييز،القاضي ​غسان عويدات​. فلترفع كليا اليد السياسية عن القضاء . لا أمل بدولة قانون، من دون قضاء مستقل".

صوت المدى

اعرب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​نزيه نجم​ في تصريح عن اسفه لأن "الأحداث والتطورات منذ 17 تشرين الماضي حتى اليوم لم تعلِّم بعض الاحزاب والتيارات شيئاً"، مشيرا الى "أنهم يتناتشون الحصص ويتصارعون عليها ضمن ​حكومة​ زعموا انها حكومة اختصاصيين، ليتبين ان اختصاصها توزيع مغانم المناصب على متعطشي ​السلطة​، بينما الناس تعاني الامرين في لقمة عيشها، وصحتها المهددة، واموالها المفقودة، ووظائفها التي ضاعت، واشغالها التي تعطلت"، مضيفا: "يتحاصصون ويتقاسمون البلد، متناسين ان هذا الاداء خرَّب ​لبنان​، والاستمرار بهذا النهج سيقضي عليه نهائياً".