الأخبار/ آمال خليل

قالت ان عودة النازحين تخضع لشروط تعجيزية، فتحديد سقف العائدين لم يكن الصدمة الوحيدة للمغتربين، إذ أن شائعات عدة انتشرت في الأيام الماضية عن أن أسعار تذاكر الإجلاء على متن طيران الشرق الأوسط ستكون مرتفعة جداً بعد أن قضت الخطة الحكومية بأن يتحمل الراغبون بالعودة كلفة إجلائهم. وإن مصادر في البعثات الديبلوماسية والجاليات في دول أفريقية عدة أكدت لـ"الأخبار" أن سعر تذكرة الذهاب "تضاعف بنحو مرتين، ما فرض على كثيرين العدول عن فكرة العودة"، لكنها لفتت إلى ان "الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من الدول التي أجلت رعاياها حمّلتهم ثمن التذاكر سواء بالدفع مباشرة أو بضمان الدفع اللاحق بعد عودتهم إلى ديارهم".

الأخبار/ إبراهيم الأمين

قال أن ما فعلته الحكومة أمس كان عملاً كبيراً. ولأنه عمل واقعي، يجب التحلّي بالحكمة والصبر، لأجل حماية كل قرار جريء إضافي؛ وأوضح أن التحدي الأبرز اليوم، هو أن ترفق الحكومة قرارها بإسقاط التعيينات بخطوة أهم، وهي السير بمشروع قانون لآلية جديدة للتعيينات. آلية تقوم على مبدأ العدالة والمساواة كما أقرها الدستور. وأن يجري الضغط لأن تكون شفافة بالكامل، من دون حزازير وأحجيات، وبلا كل زعبرات العقود السابقة. وليزعل من يزعل. لأن من سيرضى هم الغالبية التي تتوق إلى التحرر من هذه الطبقة العفنة.

الأخبار/ هديل فرفور

قالت: "دخلنا مرحلة التعرّض المُباشر للفيروس"، ما يعني أن علينا أن لا نطمئن كثيراً لانخفاض عدد الحالات المسجلة في الأيام الماضية. إذ إن نحو نصف عدد الوفيات الـ 16 سببها احتكاك مباشر بين الفيروس وخلايا الرئة، وليس بسبب تفاقم عوارض الأمراض المزمنة. وما يزيد من حساسية الوضع، سلوك التفلت من الحجر المنزلي الذي برز خلال اليومين الماضيين

نداء الوطن/ وليد شقير

رأى رئيس البرلمان نبيه بري قد يكون هو من اللاعبين الرئيسيين، وقادراً على التقاط أضرار ما يحصل للتخفيف من انعكاساته الطائفية والمذهبية، لكن اللعبة ضاقت لدخول لبنان شرنقة من الأزمات المتداخلة بين كورونا والوضع المالي الاقتصادي والمعيشي الخانق.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال أن رئيس مجلي النواب حسان دياب، المنتفض على المحاصصة والمنزعج من مفاعيل عوارضها الجانبية، وجد في سحب بند التعيينات فرصة لإيصال رسالته الاحتجاجية والاعتراضية، معتمداً الردّ المدروس والمحسوب على محاولة إحراجه، وهو الذي يعلم أنّ موازين القوى داخل مجلس الوزراء وخارجه، لا تسمح له في اللحظة الراهنة بأن يفعل اكثر من ذلك. فانّها لعبة حافة الهاوية التي وجد دياب نفسه مضطراً الى احترافها وامتلاك ادواتها، لحصر خسائره وتحسين مواقعه قدر الإمكان. وقال مرمل أن دولة الرئيس دياب تمكّن بقراره اطفاء فتيل استقالة الوزيرين المحسوبين على تيار المردة، والتحرّر من أسماء لم يكن متحمساً لتوليها بعض المراكز المالية، وقلّل منسوب التحريض عليه في البيئة السنّية، ولاسيما انّ البيان الاخير لرؤساء الحكومات السابقين عزف على هذا الوتر.

الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

عرضت تفوّق ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة على غيره من السلع الاستهلاكية، فيما يبرّر التجار ارتفاع أسعار السلع لارتباطها بسعر الدولار في السوق الموازي. ونقلت عن رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي تأكيده انّه اعتباراً من 15 الجاري سيلاحظ المستهلك تراجعاً في أسعار بعض المنتجات الزراعية ما بين 30 الى 40% مقارنة مع الأسعار الحالية، عازياً ذلك الى بدء توفّر بعض المنتجات اللبنانية مثل البصل والبطاطا من الساحل وسهول عكار، ما من شأنه ان يؤمّن وفراً في العرض ليوازي الطلب أو أكثر.

النهار/ سابين عويس

رأت أنها اذا كان تفشي وباء كورونا قد أعطى الحكومة فرصة للتخلص من انتفاضة السابع عشر من تشرين فأن تضييع تلك الفرصة عبر اهمال الملفات الحياتية والمعيشية الضاغطة سيفجر ثورة جياع لن يلجمها فيروس كورونا.

النهار/ ابراهيم بيرم

اعتبر أن المشهد الحكومي ازداد تشويش ... عندما برز من يفتح بازار المحاصصة على التعيينات المنتظرة.

ونقل عن نائب رئيس النواب إيلي الفرزلي قوله أن انفراط العقد الحكومي ليست لمصلحة أحد واستغرب كيف أن بعض الوزراء يتصرفو كممثلين ل"الثورة الشعبية" من دون أن تكون هذه الثورة قد انتخبتهم أو انتدبتهم فيبادرون إلى مهاجمة الطبقة السياسة.

الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصادرها ان "المنافسة السياسية ومحاولة كل طرف تحسين شروطه حق مشروع باطار اللعبة الديمقراطية، الا ان تفوق المنافسة السياسية على المصلحة اللبنانية العليا فهو ما لا يمكن السكوت عنه". كما أن "المطلوب منا اليوم أكبر من الالتفاف والتضامن الوطني لتجاوز محنة كورونا التي عجزت أمامها أكبر دول العالم وأكثرها تقدما على المستويات كافة.

الديار / فادي عيد

كشف عن معلومات مستقاة من بعض المجموعات الناشطة في الحراك الشعبي، عن عودة متجدّدة إلى الشارع، على الرغم من كل المحاذير الأمنية والسياسية، وبشكل خاص الصحية، والمتمثّلة بخطر الإصابة بفيروس «كورونا». كما أن المواجهة المقبلة سترتدي طابعاً مختلفاً عن السابق، سواء من حيث التحرّكات، أو من حيث الخطاب، مما يعني أن الشارع مقبل في الأسابيع الآتية على حراك شعبي غير مسبوق انطلاقاً من أن ما بعد أزمة «كورونا» لن يكون كما قبله، مع سقوط معادلة الأمن الإجتماعي قبل أي معادلات أخرى.