THE WASHINGTON POST

حصيلة القتلى من فيروس كورونا تجاوزت 50000 شخص على مستوى العالم بينما حالات الإصابة تقترب من المليون عالمياً

تجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

وحتى الآن، سجلت في العالم 1000177 إصابة بفيروس كورونا في أكثر من 170 بلدًا، بما فيها 51356 وفاة و210199 حالة شفاء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث رصدت فيها 235747 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ115242 حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بـ110238 حالة، وتمثل ألمانيا الدولة الرابعة بـ84264 إصابة، بينما تحتل الصين، التي تعد مصدرًا للوباء، الموقع الخامس بـ81589 مصابًا.

YNET

الأردن تفرض حظر تجول على مدار 24 ساعة في كل البلاد لمعالجة موضوع فيروس كورونا

أعلنت الأردن تطبيق حظر تجوال كامل في أراضيها اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 2 نيسان ولمدة 24 ساعة باستثناء الكوادر الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة يأتي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عن تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة يوم الأربعاء، علماً أن الأردن سجلت 278 حالة إصابة بالفيروس و5 حالات وفاة حتى الأول من نيسان.

يشار إلى أن الحكومة ومنذ بدء تطبيق حظر التجول كإجراء صحي احترازي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد قبل أسبوعين، اعتبرت قطاع الإعلام قطاعًا حيويًا واستثنت الصحفيين والإعلاميين حسب معايير عددية للمؤسسات الإعلامية المرخصة وتم منحهم تصاريح تمكنهم من التنقل والعمل لإدامة مؤسساتهم وتنفيذ التغطيات الإعلامية الميدانية.

إلا أن الحظر الكامل الذي سيطبق يوم الجمعة شمل الصحفيين، حيث أكد مدير عام هيئة الإعلام الدكتور ذيب القرالة، أن العاملين في قطاع الإعلام غير مستثنيين من الحظر الشامل، داعًيا وسائل الإعلام التي تتطلب طبيعتها العمل على مدار الساعة إلى تنظيم مناوبة على مدار يوم الجمعة لضمان استمرارية العمل وعدم مغادرة المؤسسة الإعلامية.

روسيا اليوم

الدفاع الروسية: صحيفة "لاستامبا" الإيطالية تنشر أخبارًا كاذبة معادية لروسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن صحيفة "لاستامبا" الإيطالية تقوم بنشر أخبار كاذبة معادية لروسيا في ما يخص المساعدة الروسية لإيطاليا في محاربة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن "صحيفة "لاستامبا"، التي تتستر بأمثال حرية التعبير وتعددية الآراء، تتلاعب في موادها بمعلومات كاذبة من أدنى درجة، تعود إلى عهد الحرب الباردة، وتتميز برهاب الروس".

وأضاف أن الصحيفة "تحاول التشهير بروسيا التي ردت على نداء استغاثة من الشعب الإيطالي"، مشيرًا إلى أن الصحيفة "لا تخجل من الافتراءات".

وجاء ذلك تعليقًا على المقال الذي نشرته "لاستامبا" وزعمت بأنه نقلًا عن مسؤولين ومصادر لم تذكر أسماءهم، والذي ادعت فيه بأن 80% من المساعدات التي قدمتها روسيا لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا "لا فائدة منها".