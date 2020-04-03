الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء اقر الاستمرار بتنفيذ سد بسري وطلب تخفيض الرواتب في المصرف المركزي وهيئة الرقابة عون: عودة اللبنانيين تتطلب تنظيما ودياب سحب بند التعيينات

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "الاستمرار في مشروع سد بسري، نظرا الى اهميته الاستراتيجية لتأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى".

واطلع المجلس من وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم على "التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون".

كما قرر "الطلب الى وزير المالية الدكتور غازي وزني مراسلة حاكم مصرف لبنان بهدف البحث في امكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية".

وكالة الأناضول

وزير الخزانة التركي يؤكد مواصلة تلبية مطالب المواطنين الذين تضرروا في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن حكومة بلاده ستواصل تلبية مطالب المواطنين الذين تضرروا في الفترة الحالية ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي عبر حسابه في "تويتر" الخميس. وفي إطار التدابير قال ألبيرق "سنواصل دفع المستحقات الإضافية لمدرسي معاهد تحفيظ القرآن في هذه الفترة".

وتواصل تركيا اتخاذ سلسلة من التدابير الاقتصادية لمواجهة تأثير وباء فيروس كورونا على اقتصادها.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن بلاده شهدت 63 حالة وفاة جديدة، وألفين و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 277 حالة، والإصابات إلى 15 ألفا و679 حالة، في حين بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 333 شخصا. وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 202 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: بوتين لم يتصل بولي العهد السعودي بخصوص أسعار النفط

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول أسعار النفط. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، في رد على سؤال عن إجراء هذا الاتصال الهاتفي: "لا، لم يحدث". وقال الكرملين في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الدول المنتجة للنفط لم تبحث أي اتفاقات محددة أو مجردة بخلاف صيغة اتفاق أوبك+ لكبح الإمدادات الذي انتهى أجله في نهاية الشهر الماضي. وانخفضت أسعار النفط بنحو النصف منذ أخفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون من بينهم روسيا الشهر الماضي في تمديد اتفاقهم بشأن الإنتاج. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عدة مرات يوميا عبر الهاتف مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لمناقشة سوق النفط العالمية وسوق الوقود المحلية.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تسلم إمدادات طبية لأفغانستان لمحاربة مرض "كوفيد-19"

قال وانغ يوي السفير الصيني لدى أفغانستان في حفل تسليم أول مجموعة من الإمدادات الطبية اليوم (الخميس)، إن الصين تقف بجانب الشعب الأفغاني في حربه ضد مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وأضاف وانغ في الحفل الذي حضره أيضا محمد ساروار دانش النائب الثاني للرئيس الأفغاني، "بالنيابة عن الحكومة الصينية، أسلم هذه المساعدة الطبية الضرورية للحكومة الأفغانية. وتضم المساعدة الطبية، أجهزة تنفس صناعي وملابس واقية وأقنعة طبية". واستطرد السفير أن هذا التبرع هو أحدث عمل في التعاون الصيني الأفغاني لمحاربة المرض ويعكس علاقات الأخوة الحقيقية بين الجارتين. قال وانغ "في أصعب لحظة في حرب الصين ضد تفشي المرض، شاركت أفغانستان المجتمع الدولي في تقديم المساعدة للصين. هذه التعبيرات عن الصداقة سوف تتذكرها الصين حكومة وشعبا دائما". وأشار وانغ إلى يد المساعدة التي قدمتها الصين لدول أخرى أصابها الفيروس، قائلا "يرجى الاطمئنان بأن الصين تقف بجانب الشعب الأفغاني في حربه ضد المرض. وسوف نواصل تقديم الدعم وفقا لقدرتنا". ومن ناحيته أعرب دانش عن خالص شكره لتبرع الصين في الحفل، مضيفا "أريد أيضا تهنئة الصين على الإنجازات لامثيل لها والنجاح الفريد الذي حققته في حربها ضد كوفيد-19". أكدت السلطات الأفغانية 43 حالة إصابة بالمرض اليوم، ليرتفع الإجمالي إلى 239 مريضا في البلاد منذ تفشي المرض في منتصف فبراير.