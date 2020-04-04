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إصابات الكورونا في العالم تخطت المليون والوفيات قاربت ال 56 ألفا وسط تحذيرين دوليين لافتين. الأول من منظمة الصحة العالمية لدول الشرق الاوسط بأن الخطر آت والثاني من أمين عام الامم المتحدة للدول التي تشهد نزاعات بأن الأسوأ لم يأت بعد. وبين هذه التحذيرين لبنان يسجل 14 إصابة جديدة لترسو الاصابات على 508 اليوم مع 17 وفاة وسط تصاعد مناشدات المعنيين للمواطنين بضرورة الالتزام بقرار التعبئة.

المنار

تخطى لبنان الخمسمئة اصابة بفايروس كورونا، ولم يتخط اهله بعد عادات وتقاليد اقل ما يقال فيها انها قاتلة في زمن كورونا.. شوارع واسواق متحدية للحظر، ومآتم وتشييعات حاشدة تحت زخ الرصاص الاحمر، فيما الدولة زخ عرقها وارهقت قواها الامنية وهي تعمل لتأمين سلامة اللبنانيين من انفسهم، حتى بلغ الامر بقيادة الجيش الى تحذير المواطنين من مخالفة قرار حظر التجوال، وقيام تجمعات والتواجد على الطرق وفي الساحات.

nbn

في نفق المطار فلت عجل اليوم على أصحاب السيارات من المخالفين لقرار التعبئة العامة، وكأنه أراد توجيه رسالة لكل مخالف فهل من يسمع ويتعظ بعد حجم الأرقام المسجلة على متن الكوكب من إصابات ربح خلالها الجنرال كوفيد التاسع عشر المليون، وخسر فيها العالم خمسين ألف وفية؟ هل من دكتاتورية وعي بسيطة تحكم المواجهة من البيت قبل أن يفلت عجل الفيروس على الجميع؟.

mtv

عداد الكورونا كان رحيما نسبيا باللبنانيين اليوم، فلم يسجل اكثر من اربع عشرة اصابة جديدة. في المقابل: استمر الناس في مخالفة قرار التعبئة، فشهدت الطرقات حركة لافتة، كما رصدت تجمعات في عدد من المناطق.

NTV

تخطت كورونا لبنان حاجز الخمسمئة إصابة، فيما كان عدادها في العالم يبدأ صعود سلم المليون الثاني بتصدر الولايات المتحدة الأميركية لائحة الإصابات، حيث تعيش اجتياحا مرعبا مرشحا للأسوأ، وبما يشبه صوت الاستغاثة أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن سكان الولاية سوف يلقون حتفهم في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات.

OTV

وبعد بكرا الشعنينة! اليوم الجمعة، وبكرا السبت، وبعد بكرا الشعنينة، ولكن، عيد بأية حال عدت يا عيد؟ هذه السنة، الكنائس خالية، والشوارع خاوية. فالقداديس عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، اما الزياحات ففي المنازل، مع الملابس الجديدة لمن يرغب من الأطفال، وإضاءة الشموع على نية شفاء العالم اجمع من داء كورونا، وشفاء لبنان من أمراضه الصحية.

LBC

ابرز التحديات إعادة من يريد من المغتربين ولاسيما من افريقيا، وهذا التحدي تعمل عليه الحكومة بشكل يوفر سلامة العائدين ويحمي المقيمين من خلال الحجر المطلوب للذين سيعودون، وهذه الخطوة إذا ما تمت على خير، يكون لبنان في مصاف الدول التي نجحت في استعادة ممن يريد من مغتربيها. هذه الحكومة تستحق أن يطلق عليها حكومة تكنوقراط خصوصا أنها تعمل كفريق عمل واحد منسجم.

الميادين

تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات في تايلاند.

الجزيرة

الصحة الكويتية: تسجيل حالة تعافي جديدة من كورونا ليرتفع العدد الى 82.

العربية

لفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، الى إن "خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا للاستفادة من خبرة بلادنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شرق المتوسط".