لبنان الحر

لفتت سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر الى ان اعداد الطلاب اللبنانيين الراغبين في العودة لغاية اليوم يبلغ 520 شخص.

صوت لبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​​ انه "سيكون هناك فريق طبي على كل ​طائرة​ تتوجه لاعادة اللبنانيين من أي دولة كانت، وتم الاتفاق على ان كل من يريد ان يركب الطائرة عليه ان يجري فحصا في البلد الذي هو متواجدا به وعندما يصل إلى ​مطار بيروت​ سنجري له فحصا آخر وعلى أثر هذا الفحص، هناك من سيذهب إلى المستشفى وهناك من سيذهب إلى الحجر الصحي".

radio orient

في استجابة سريعة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان، وافق البنك الدولي في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدي للأزمة عبر تجهيز المستشفيات الحكومية وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها.

اذاعة النور

وقّع وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، أوامر الدفع العائدة لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من الرسوم على ​الهاتف​ الخليوي من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 والبالغة قدرها /168,920,000,000/ مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد صدور القرار المشترك رقم 453 تاريخ 1/4/2020.

صوت المدى

أكد سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان على ان 60 بالمئة من الطلاب يعانون تداعيات الازمة الاقتصادية والحجر المادي على التحويلات.