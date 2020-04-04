تتصدر ايطاليا واسبانيا والدول الأوروبية من حيث اعداد المصابين والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، في وقت تكافح فيه القارة العجوز لتقديم الرعاية اللازمة في ظل أزمة نقص المعدات الطبية. في وقت تتجه الأعين الى الولايات المتحدة التي تقترب من انتزاع لقب بؤرة الوباء الجديدة، ووجه حاكم نيويورك اندرو كومو نداء استغاثة الى بقية الولايات الأميركية بعد تسجيل أسوأ حصيلة وفيات.

اشتدت حدة الانتقادات الموجهة الى حكومة بوريس جونسون، امس، مع تسجيل بريطانيا حصيلة وفيات بفيروس كورونا ناهزت 700 في يوم واحد.

أعربت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقها امس، بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون دول من بينها ايران.

أكد وزير الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد عبر الفيديو أن بروكسل ترحب بالاطار الذي تقترحه الولايات المتحدة لتحقيق انتقال ديموقراطي في فنزويلا.

ألقت السلطات الباكستانية امس القبض مجدداً على مواطن باكستاني بريطاني متهم بقتل مراسل صحيفة "دول ستريت جورنال" الأميركية دانيال بيرل في عام 2002 وذلك بعد يوم من تبرئة القضاء له.