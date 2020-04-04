النهار/ علي حمادة

قال ان رئيس الحكومة حسان دياب حسناً فعل بسحب ملف التعيينات ومنع حدوث المهزلة التي كانت تدبر ولكن من المهم الا يتراجع، بل ان يفرض نمطاً مختلفاً في مسألة التعيينات في الدولة.

الأخبار/ إبراهيم بيرم

نقل عن النائب الان عون قوله أن هذه الحكومة قادرة على الصمود ومواجهة التحديات لاعتبار اساسي مباشر وهو أنه لا قدرة لدى أي جهة سواء في الموالاة او المعارضة على انتاج اسم بديل منها وضمن فترة زمنية معقوله، مضيفاً بأننا ندعو كل القوى الى أن تبادر الى تقديم الدعم لهذه الحكومة ومساندتها.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن الساحة السياسية لم تستدعي بعد الاسباب الكاملة التي دفعت برئيس الحكومة حسان دياب امس الأول الى رفع البطاقة الحمراء في وجه شركائه في الحكم والحكومة وسأل هل سيكون للرئيس دياب القدرة على تكرار ما حصل ام أنها خطوات ستقوده الى موقع مختلف عن السابق؟

الجمهورية/ طارق ترشيشي

إعتبر أن الاراء تتفاوت حيال انتفاضة رئيس الحكومة حسان دياب على المحاصصة في مشروع التعيينات المالية الذي كان مطروحاً في مجلس الوزراء، فبعضها يعطيه الحق ويثني على موقفه، والبعض الآخر يرى أنه تحاصص بداية مع الآخرين لكنه تراجع عن هذه الحصص بعدما ادرك أن في الأمر خطأ كان سيودي به وبحكومته سياسياً.

اللواء/ عمار نعمه

اعتبر ان عدم مضي الرئيس حسان دياب الى النهاية في موضوع التعيينات المالية لم يكن ضعفاً منه بقدر ما كان محاولة لكسب الوقت وتمكين نفسه في الحكم، وهو لا يريد ان تطبع حكومته بطابع الحصص الحزبية والمذهبية بل يريد ان تبقى بعيدة عن الوحل الطائفي وهو الحريص على الكفاءه والنزاهة.